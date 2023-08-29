科技重獲青睞 那指上揚逾1%

晶片製造商輝達(Nvidia)領漲科技股，上揚4.16%。路透

那斯達克綜合指數上漲逾1%，投資 人在市場艱難的8月最後幾個交易日紛紛湧回科技股。

那指上漲238.63點或1.74%收1萬3943.76點。史坦普500指數上漲64.32點或1.45%收4497.63點；道瓊工業平均指數上漲292.69點或0.85%收3萬4852.67點。

晶片製造商輝達(Nvidia)領漲科技股，上揚4.16%。Meta Platforms、特斯拉、蘋果和微軟的股價均走高。美國最新經濟數據發布後，科技業似乎因債券殖利率 下降而受到提振。

花旗調升股票評級並認為這家電信巨頭將有能力支付巨額股利後，AT&T上漲3.94%。其他方面，百思買(Best Buy)上季獲利優於預期，股價上漲3.86%。

由於消費者信心數據低於預期，只有106.1，2年期國債殖利率下跌超過16個基點。《道瓊》調查的經濟學家預測數為116。其他數據方面，最新的職位空缺和勞動力流動率調查顯示，7月空缺職位數量下降，這是經濟降溫的另一個跡象。

匯豐銀行首席多元資產策略師凱特納(Max Kettner)在最新報告中寫道：「我們認為，這為風險資產、尤其是美股提供了一個非常好的戰術切入點。」他表示，8月的拋售已將投資人的興奮情緒降低至更合理的情緒水平。

最新的一項法院判決也有助於市場信心，該判決可能為比特幣ETF鋪平道路，該ETF推升加密貨幣交易所Coinbase上漲14.91％。

史指前一個交易日本月首次出現連續兩日上漲。28日上漲0.6%，那指上漲0.8%。道指前一交易日上漲200點。

8月交易僅剩3個交易日，道指本月將下跌2.8%。史指和那指預計將分別下跌2.4%和3.1%。

近年來，勞工節的到來一直是雇主們加倍努力吸引員工重返辦公室的基準。事實上，最近幾周，Meta和亞馬遜等企業重申了它們的政策。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在一份研究報告中寫道，疫情 爆發3年後，每周至少部分時間在家工作的人數穩定在20%至25%左右。雖然這比疫情期間47%的峰值有所下降，但仍遠高於疫情爆發之前2.6%的平均水平。

他將這種趨勢的持續存在歸因於結構性 (技術) 和周期性因素 (勞動市場緊張)。該公司發現，工作與員工之間的差距每增加1個百分點，遠距職位發布的數量就會增加0.3個百分點。

但他警告這種趨勢可能會朝相反的方向發展：「這意味著，未來3年內，進一步的勞動市場再平衡應該會將遠距職位發布的比率從11.5%減少到10.8%。」

今年以來，Salesforce股價因人工智慧(AI)驅動而蓬勃發展，摩根大通(J.P. Morgan)正將Salesforce從其首選股票名單中刪除。

雖然該公司仍認為估值有上升空間，但該公司的優異表現和其他低迷指標可能會在短期內拖累該股。該股將在30日盤後公布財報。

Salesforce股價微升0.11%。2023年來漲幅超過59%。

Raymond James表示由殖利率差來看，預示著買入機會，NextEra上揚4.3%。

該股目前殖利率為7%，比10年期國債殖利率高290個基點。比170個基點的長期中值要寬。利差唯一一次超過300個基點是在疫情初期階段。

分析師莫爾恰諾夫(Pavel Molchanov)表示：「今年以來一直處於觀望狀態，並且在2022年大部分時間裡評級為遜於大盤，我們將該股評級從市場表現調升跑贏大盤。」「在該股遭遇新冠疫情初期以來最嚴重的拋售之後，這是一次機會主義的評級調整。」

他還表示，該股「定價並不完美」。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)表示，百健(Biogen)的長期銷售潛力可能被低估，該公司看好該公司的阿茲海默症治療藥物Leqembi。

分析師亞伯拉罕斯(Brian Abrahams)將百健的目標價調高3元至357元。該公司的最新預測顯示，這家總部位於麻州的生技公司的上漲空間為34.7%。

該股上漲1.11%。今年以來該股下跌3.7%。

該公司預計Leqembi將在2026年吸引價值14億元的銷售額，到2032年最終用戶銷售額將達到104億元。

Leqembi於7月獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的全面批准，使其成為第一個獲得FDA全面批准的阿茲海默氏症抗體治療藥物，也是第一個通過醫療保險獲得廣泛承保的此類藥物。