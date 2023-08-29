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蘋果股價今年來疲弱不振 市場寄望9月發表的iPhone 15

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），分析師看好有望掀起換機潮。(路透)
蘋果9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），分析師看好有望掀起換機潮。(路透)

蘋果股價8月來表現已大幅落後那斯達克綜合指數，但還有希望：蘋果9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15）。分析師看好有望掀起換機潮。

彭博資訊報價顯示，那斯達克綜合指數本月來截至28日收盤重挫4.5%，但蘋果跌得更凶，8月來下跌8.3%，可能是今年來首見的月線收跌。蘋果股價28日小漲0.9%，收180.19美元。

蘋果8月初公布上季營收比去年同期下滑1%，iPhone營收也低於去年同期，財務長梅斯特里警告美國智慧手機市場萎縮、匯率逆風與不均衡的總經環境，諸多利空都是蘋果股價下跌的原因。

但巴隆金融周刊（Barron's）報導，還有希望。蘋果預料將在9月發表iPhone 15系列手機，歷史經驗顯示，在蘋果發表新機的最初幾個月，股價都上漲，這回也可能重演。

Evercore ISI分析師達雅納尼（Amit Daryanani）在18日的報告指出，iPhone 15將更新設計與功能，也將拉高平均售價（ASP），逐步說服消費者購買Pro高階機種。他給予蘋果股票優於大盤評等，目標價210美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）也抱持樂觀態度，「我們預期iPhone 15 Pro/Pro Max價格在電信商促銷後，將增加100~150美元，但許多換機的消費者應能負擔」，他預期全球約2.4億支iPhone已四年以上沒換機。他給予蘋果股票優於大盤評等，目標價230美元。

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