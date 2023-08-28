翻轉8月跌勢 道指漲213點

美股收漲，拉開8月最後一個交易周的序幕，華爾街希望在一個月的跌勢中收復失地。美聯社

美股收漲，拉開8月最後一個交易周的序幕，華爾街希望在一個月的跌勢中收復失地。

道瓊工業平均指數上漲213.08點或0.62%收3萬4559.98點。史坦普500指數上漲27.6點或0.63%至4433.31點；那斯達克綜合指數上漲114.48點或0.84%收1萬3705.13點。8月這三大指數都下跌，其中史指下跌3.4%，那指和道指分別下跌約4.5%和2.8%。

Meta和蘋果小幅走高，而輝達則上漲1.78%。電動車巨頭特斯拉小幅上漲0.01%。

科技股試圖在8月底重新站穩腳跟。史指資訊科技類股本月下跌4.6%。

除科​​技業外，《彭博》引述知情人士的話報導，3M已準備好就部分耳塞存在缺陷提起的訴訟達成和解， 3M上漲5.19%。

股指反彈範圍很廣：史指11個類股中有10個上漲。只有公用事業股小跌0.04%。

Certuity聯席投資 長克雷默(Dylan Kremer)表示：「與科技股相比，今天更多的是周期性類股上漲，我認為這只是美國以外地區成長強於預期。」「今年科技股的上漲既受到人工智慧(AI)的推動，也受到科技公司內部質量因素的推動。目前來看，成長放緩可能會延後，投資人可能短期內開始青睞周期性股票而不是科技股。」

在Fed主席鮑爾發表最新言論後，股市迎來上漲。鮑爾25日指出經濟持續成長和消費支出強勁的一些跡象，但表示Fed難進一步升息方面將「謹慎行事」。

根據CME集團的FedWatch工具，截至28日上午，交易員預計Fed將在即將舉行的9月會議上再次升息的可能性接近20%。投資人還關注Fed首選的通膨指標個人消費支出(PCE)指數，該指數將於31日公布；1日上午將公布最新的非農就業數據。

分析師在報告中表示，摩根史坦利目前在消費領域仍保持謹慎態度。分析師古特曼(Simeon Gutman)寫道，「消費者並不像看上去那麼健康。」

他表示，雖然名目PCE成長表面上看來很健康，但服務支出正在超過不汽車的商品支出，「我們抱持謹慎立場，」並補充道，更看好沃爾瑪 和好市多等防禦性個股。

德意志銀行重申沃爾瑪、Ulta和好市多是零售業首選，因為該產業的獲利季節一直不穩定。

分析師卡泰(Krisztina Katai)表示，過去兩周該產業一片混亂，但投資人仍應期待未來更多。

她表示除了她首選個股外，還建議在Dollar Tree最近下跌後買進該股。另一方面還表示，她會避開像目標百貨這樣與沃爾瑪「被鎖定」的個股。

她在給客戶的報告中表示：「第二季零售財報季非常艱難，預計未來幾周將出現進一步波動。」

Salesforce上漲1.13%，該公司將於30日收盤後公布財報。FactSet調查的分析師預計每股獲利為1.9元，營收85.3億元。與此同時，該公司的財測顯示，營收將在85.1至85.3億元之間，每股獲利將在1.89至1.9元之間。

這家雲端軟體公司本月至今下跌6.1%，但2023年仍上漲約59.2%。

線上二手車公司Carvana上漲9.75%，文件顯示大股東加西亞二世(Ernest Garcia II)最近買進約250萬股。他的兒子加西亞三世 (Ernest Garcia III)是Carvana的CEO。

該股今年以來已暴漲近850%。本月初Carvana分享了優於預期的第3季財測。過去兩年，Carvana就像一隻波動較大的網紅股。

富國銀行(Wells Fargo)全球固定收益策略主管雷林(Brian Rehling)表示，高收益市場信用質量最低的商品正在出現疲軟跡象，但整個垃圾債券 本身幾乎沒有表現出壓力跡象。

他指出，在經濟不確定的情況下，信用利差往往會增加。一般來說，隨著利差擴大，債券價格下跌，從而削弱投資人的表現。

彭博美國企業高收益債券指數目前的利差水平為392個基點，遠低於2000年以來平均利差水平528個基點。雷林寫道，從長遠來看，過去兩次經濟衰退時利差都擴大到至少1000個基點。

即使如此，投資人在這個領域的投資仍應保持謹慎。他說，「在預期進入高挑戰性的經濟時期時，投資人應該考慮提高信用質量，且同時避開低質量的發行商。」