比亞迪史上最大併購 以22億美元現金收購捷普重要業務

比亞迪近期公告以22億美元收購捷普新加坡位於無錫、成都的生產製造業務，對比亞迪來說，是目前賊最大併購案。路透

中國車企比亞迪及其控股子公司比亞迪電子28日公告稱，比亞迪電子與捷普新加坡 簽署框架協議，以約22億美元現金（約158億人民幣），收購捷普位於成都、無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零組件生產製造業務等。這被視為比亞迪史上最大併購案。

比亞迪相關人士表示，這是公司史上最大收購。中國基金報報導，據wind統計，此前比亞迪最大的收購案金額約為人民幣35億元。Wind數據也顯示，截止2023年第1季末，比亞迪的貨幣資金為人民幣562.8億元；截止2022年末，比亞迪電子的期末現金餘額為62.4億元，顯示現金資金流動性仍充足。

據了解，捷普新加坡是美國科技公司捷普的全資子公司。捷普總部設於美國佛羅里達州 ，於全球23個國家設有90個據點。目前為全球第三大的電子專業製造服務公司。並在今年8月曾入選2023年《財富》世界500強排行榜，排名第456位。

捷普科技在2004年便在無錫布局消費性電子機械組件設計與製造等業務；2007年捷普收購台灣綠點科技，並將無錫高新區視為重要生產基地，而捷普綠點主要從事移動通訊終端精密零組件等產品的研發製造，2021年銷售額約170億元，該公司還為蘋果iwatch提供屏幕製造服務。

而捷普科技（成都）有限公司成立於2012年，共規劃三期工程，原本準備建造捷普集團全球最大、最現代化的工廠。現有Metal、FATP兩大事業群，主要為機械產品及電子產品加工，員工超過6萬人，工廠位於成都市、崇州經濟開發區。

「在提高產品市場佔有率的同時，與比亞迪電子現有產品有效合作」比亞迪方面稱，本次收購將拓展比亞迪電子客戶與產品邊界，拓寬智慧手機零組件業務，大幅改善比亞迪電子客戶與產品結構，幫助比亞迪電子產業升級，推進新一輪增長。

比亞迪電子先前在港股發布「盈喜」公告，第2季業績大幅超預期，公司預計2023年上半年，股東應佔溢利將年增約115%-146%。分析認為，這與比亞迪電子北美客戶核心產品份額提升、安卓 業務有限恢復、新能源汽車業務大幅增長與儲能業務持續推動有關。