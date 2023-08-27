長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

聯準會（Fed）主席鮑爾在堪薩斯市聯邦準備銀行主辦的央行年會上暗示，利率可能在可預見的未來一直維持較高水準。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾上周備受期待的演講，並未絲毫解決夏末市場論戰：利率急速上升，會不會接下來為今年驚人的美股行情帶來厄運？

鮑爾在堪薩斯市聯邦準備銀行主辦的央行年會上表示，通膨仍然居高不下，如有必要，官員仍會考慮升息。他暗示，利率可能在可預見的未來一直維持較高水準，借貸成本升高對股票 不利，因為投資 人也會進一步扣抵未來企業獲利的價值。

分析師和投資人都認為，鮑爾這番表態和他先前的評論沒有太大差別，但對許多基金經理人來說不是個好消息，他們原本一直期盼，這波幾十年來最快的升息周期，終於即將告一段落。

美股上周五下午轉而反彈，這是8月的一次罕見進展，但期貨市場卻更強烈預期利率可能長時間保持高檔。當殖利率 較高，往往會削弱風險投資（如股票）的吸引力，因為市場形同提供其他投資回報的機會。

對於風險投資人來說，8月是美股困難的一個月。美國經濟持續走強、美國政府如潮水般發債，Fed可能長時間維持利率於高等因素，正將公債殖利率推升至十年多來高峰。

據CME Group的FedWatch工具顯示，上周五Fed在年底再次升息的機率為54%，高於一周前的32%。另外，投資人預測Fed轉而降息的時點也更長，交易員認為明年6月開始降息的機率為62%，比一周前預測的83%低了很多。

長債殖利率最近上漲，也令人擔心整個股市價位相形偏高，很容易受到令人失望的消息打壓。儘管AI和日益增強的經濟信心推動今年的美股漲勢，但對上修企業獲利預測卻相對保守。股價勁揚，也讓美股相較歷來表現顯得高估。

Sierra Mutual Funds投資長 James St. Aubin說：「股價已追捧到本益比偏高的水準，必須由基本面來證明其價位是合理的。」

由於最近長期利率上揚，不少投資人認為上述情況更為明顯。美國10年期公債殖利率最近幾天攀升至4.339%，這是2007年來的最高水準，高於7月底的3.956%。殖利率上升會帶動整個經濟的借貸成本增加，也往往會降低投資人願意為投資股票付出的價位，股票價值是基於未來現金流量來評價的。

有的分析師則相當重視實質殖利率的變化。實質殖利率公債經通膨調整後的回報。從10年期抗通膨債券來看，實質殖利率最近達到2％，這是2009年來未見的水準。

由於企業通常能藉漲價來將將高成本轉嫁給客戶，這些分析師認為，實質殖利率是衡量股票價位的合適指標。也有人認為實質利率的重要性在於顯示了經濟中貨幣的真實成本。

不論如何，利率上揚為投資人提供股票之外賺得回報的另一途徑，總是不利股價，這是是金融格局所出現的重大變化。多年來在利率極低情況下，很多人認為除股票外別無去處。高利率也在普遍使用的定價模型中也會損害未來企業獲利的價值。如果市場接受了這些價格調整，結果就是股票按預估獲利計算的本益比必須更低。

摩根士丹利財富管理部門投資長 Lisa Shalett說：「股票價位總有一天必須體現利率和實質利率的變動。當您的資金成本提高時，本益比就該下降，這純粹是數學問題。」

據FactSet數據顯示，美股大盤按未來12個月獲利預測的本益比為18.6倍，高於今年初的16.6倍，也高於過去20年的平均值15.8倍。

CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）說：「在實質殖利率為2％的情況下，19倍的本益比合理嗎？這似乎太高了點。」