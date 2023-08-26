ECB總裁拉加德：抗通膨尚未成功 須看到通膨持續回落

歐洲央行總裁拉加德說，需要看到通膨持續回落，才能宣稱戰勝通膨。美聯社

歐洲央行 （ECB）總裁拉加德25日在傑克森洞央行年會表示，需要看到歐元區通膨及時且持續回落，決策官員才能宣告抗通膨之戰已然得勝。

拉加德反駁了改變央行2%通膨目標的看法，並表示今年物價成長將繼續放緩，到年底通膨將看起來截然不同。

ECB此前預估，歐元區今年第4季的通膨率為2.9%，遠低於目前的逾5%，預計明年全年物價漲幅將徘徊在3%，然後在後年接近目標水準。

拉加德還說，從保護主義到能源轉型，全球經濟運行方式的重大變化，可能造成更大的通膨波動，以及更持久的物價壓力。她警告，更高的投資 需求和更大的供應限制，可能導致更強的價格壓力，不是所有產業都能承受這些壓力。

她說，將密切關注勞工 的薪資水準，因為價格上漲最強勁的其中一個領域，是勞力密集的服務業。

拉加德表示，勞動力市場正在經歷深刻的變化，能源轉型帶來了新的投資需求，而地緣政治分歧加深將導致保護主義和供應鏈限制。

她說：「新的環境為出現比疫情之前更大的相對價格衝擊創造了條件」，「現階段還不清楚所有這些不同的轉變是否會被證明是永久性的。但已經很明顯的是，在許多情況下，其影響比我們最初預期的更為持久」。

拉加德警告說，更高的投資需求和更大的供應限制可能會導致更強的價格壓力，而並非所有行業都能承受這些壓力。

令情況更加複雜的一個因素是，由於勞動力市場吃緊，勞工現在享有更大的議薪能力，而企業在調整價格方面也更快速，這些都增加了價格壓力。

拉加德補充說，雖然這些變化仍可能是暫時的，但央行決策者們需要認識到其中一些變化可能會持續較長時間，「我們必須格外注意，相對價格的更大波動不會通過薪資反覆追逐物價而影響中期通膨預期」。

她表示：「如果預期薪資增長被納入企業的定價決策，可能會使通膨更加持久，從而引發我所說的『以牙還牙』的通膨。」