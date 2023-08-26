我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即將訪中的雷蒙多履歷超強 從學霸、創投家到州長

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

聯準會（Fed）主席鮑爾還不準備宣告戰勝通膨，但仔細從他25日在傑克森洞央行年會演講的話術推敲，Fed升息可能已升完了。

華爾街日報（WSJ）報導，鮑爾25日發表的是典型的「一方面...另一方面...」演講，實例如下：

一方面，疫情扭曲消退，Fed連番升息「現已合力壓抑通膨」；另一方面，抗通膨「過程仍有長路要走」。

一方面，銀行放款標準「已收緊」且「工業生產增速已減緩」；另一方面國內生產毛額（GDP）成長率「高於預期」且「房市顯示景氣回升跡象」。

鮑爾演說仍饒富「鷹」訊，包括承諾必要時進一步升息。但另一方面，鮑爾又表示，今後Fed的「立場是謹慎行事」，意味不急於升息，言下之意是9月不會升。

為什麼鮑爾把話說得如此模稜兩可？

理由之一是，即使決策官員推測無須進一步升息（尤其量連番升息抑制經濟的效應尚未充分展現），他們也想保留日後進一步升息的選項，以防通膨不降反升。

另一理由是，Fed一宣示不再升息，投資人就會馬上把注意力轉向何時開始降息，那將觸動長期利率下滑，金融情勢由緊轉鬆將給經濟帶來新的刺激，給抗通膨努力扯後腿。Fed讓可能進一步升息的懸疑維持得愈久，而不實際付諸行動，投資人就愈不可能遐想Fed將啟動一波火速降息。

然而，Fed下一步可能正是降利率。目前聯邦資金利率目標區間已升到5%~5.25%，是逾20年來最高。就算假設現在的「中性利率」（既不刺激、也不抑制經濟成長的利率水平）已比疫前水準高，或許仍大幅低於Fed此刻的政策利率目標。套句鮑爾自己的話：「我們把目前的政策立場視為限制性的，對經濟景氣、招聘和通膨構成抑制壓力。」

何時可能降利率？不必等到通膨一路降到Fed的2%目標才降，誠如鮑爾25日重申的，只要通膨滑向2%目標的趨勢更明確即可。即使在最佳情況下，那種發展今年可能還不會發生，但到2024年初，鮑爾也許就能準備好宣告打贏抗通膨之役了。

升息 鮑爾 利率

上一則

鮑爾談話無意外讓美股終結3周連跌 但專家分析9月仍命運多舛

延伸閱讀

鮑爾談話無意外讓美股終結3周連跌 但專家分析9月仍命運多舛

鮑爾談話無意外讓美股終結3周連跌 但專家分析9月仍命運多舛
捍衛2%目標 鮑爾：通膨仍太高 必要時會再升息

捍衛2%目標 鮑爾：通膨仍太高 必要時會再升息
經濟強於預期 中止連跌三周

經濟強於預期 中止連跌三周
聯準會稱因應高通膨仍可能升息 但將謹慎實施

聯準會稱因應高通膨仍可能升息 但將謹慎實施

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
預測美國即將陷入衰退而大膽押注債券的策略失靈，但摩根大通和安聯等基金經理人卻不改衷繼續加碼。（美聯社）

債券多頭堅持立場不動搖 摩根大通、安聯逢低就加碼

2023-08-20 22:27
中國7月的美國黃豆進口量年比銳減63%，對巴西黃豆的進口量則勁增32%，顯示中南美洲國家的黃豆豐收和價格較低等因素，使中國買家趨之若鶩。（路透）

美國黃豆打入冷宮？中國7月進口銳減六成 對這國進口增三成

2023-08-21 08:55
股市專家表示，根據經濟基本面、技術分析、內部人士動向和投資人情緒四大指標研判，美股8月下挫應屬牛市漲多拉回的健康修正，並非重大跌勢的開始，投資人可考慮伺機逢低承接。（路透）

美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

2023-08-24 07:40

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私
那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
「好聲音」停播股價蒸發35億 甄妮爆：李玟入夢了

「好聲音」停播股價蒸發35億 甄妮爆：李玟入夢了