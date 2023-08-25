歐盟數位服務法案上路 科技巨頭嚴陣以待

大型科技業者積極配合歐盟數位服務法案(DSA)。（美聯社）

從8月25日開始，全球大型科技公司必須遵守一項全面的新歐洲法律。這項法律影響從社交媒體審核到電商定向廣告和假冒商品等各個層面，並可能對全球其他地區產生連鎖反應。

歐盟 針對線上平台採取的史無前例措施將適用於亞馬遜 、蘋果、谷歌、Meta、微軟、Snapchat和TikTok 等公司，反映出世界各地政策制訂者以立法方式監管科技巨頭的最全面、最認真的努力。這可能會導致一些公司被處以罰款，並導致影響其消費性軟體出現變革。

這些規則可解決大型科技平台批評者近年來提出的一些嚴重的擔憂，包括錯誤和虛假訊息的傳播；可能對心理健康造成損害，特別是對年輕人；演算法推薦內容的網路陷阱和缺乏透明度；以及非法或假冒產品在虛擬市場上的傳播。

雖然歐盟的數位服務法案(DSA)在去年通過，但企業至今仍需為其實施做好準備。8月25日是​​關鍵截止日期；在此之後，擁有超過4500萬歐盟用戶的科技平台將必須履行法律規定的義務。

歐盟還表示，該法律目標是「建立一個公平的競爭環境，以促進歐洲單一市場和全球的創新、成長和競爭力」。這也同時鞏固了歐洲在遏制美國大型科技公司實力方面的領導地位。

●「黑暗模式」

對於所有平台，不僅僅是最大的平台，DSA禁止針對兒童的數據驅動定向廣告，以及基於政治派別、性別取向和種族等受保護特徵向所有網路用戶投放的定向廣告。這些限制適用於各種線上廣告，包括商業廣告、政治廣告和問題廣告。近年來，一些平台已經根據受保護的特徵對定向廣告設定限制。

該法律禁止所謂的「黑暗模式」，即採用微妙的設計線索，誘使消費者放棄個人數據或做出企業可能喜歡的其他決定。消費者團體經常引用的黑暗模式一個例子是：企業利用明亮的顏色突顯接受按鈕來說服用戶選擇跟蹤，同時縮小該選項的字體大小或位置來淡化選擇退出的選項。

該法律還要求所有線上平台為用戶提供舉報非法內容和產品以及對內容審核決定提出上訴的途徑。它還要求企業以易於理解的方式闡明其服務條款。

對於大型平台，法律限制更嚴格。被認定為超大型線上平台或超大型線上搜索引擎的業者將被要求進行獨立風險評估，重點關注不良行為者如何試圖操縱其平台，或利用它們干擾選舉或侵犯人權。業者必須採取行動減輕這些風險；還必須建立自有投放的廣告資料庫，允許公眾檢查。

根據法律，只有少數業者被認定為非常大的平台。但4月最終確定的名單涵蓋全球多家最強大的科技公司，對於這些公司來說，違規行為可能代價高昂。DSA允許歐盟官員對超大型平台處以最高相當於全球年收入6%的罰款。對於像Meta這樣大的公司來說，這可能意味著數十億美元的罰款；該公司去年收入超過1160億美元。

業者花了好幾個月的時間為最後期限做準備。TikTok在8月推出一款報告非法內容的工具，並表示將在歐盟用戶的內容被刪除時向其提供具體解釋。它還表示，將停止根據該公司收集的歐洲青少年數據向他們展示廣告，所有這些都是為了遵守DSA規則。

TikTok發言人埃文斯(Morgan Evans)發表聲明表示：「我們引入新的流程和功能，以提高我們的廣告、內容審核和推薦系統方法的透明度，並最終讓用戶更能控制他們的TikTok體驗。」公司將繼續投資「也為我們的全球社群」。

Meta全球事務總裁克萊格(Nick Clegg)也發表聲明表示，該公司「一直支持DSA的目標以及在歐洲建立一個將傷害降至最低的監管制度」。這位英國前副首相表示，Meta組建了一支1000人的團隊，為DSA要求做好準備。

他說明了該公司的幾項努力，包括限制廣告商可以看到使用Facebook和Instagram的13至17歲青少年用戶的數據。他表示，廣告商不能再根據青少年在這些平台上的活動來定位他們。他說，「年齡和位置現在是廣告商可以用來向青少年展示廣告的唯一訊息。」

微軟發言人也發表聲明表示，DSA的最後期限「是打擊線上非法內容的一個重要里程碑。我們牢記作為一家大型科技公司在歐盟承擔的更高責任，並將繼續與歐盟委員會合作以滿足DSA的要求。」

Snapchat母公司Snap表示，它正與歐盟委員會密切合作，以確保該公司遵守新法律。該公司表示，Snap已任命幾名專門的法務員工來監督其是否履行義務，並已實施多項保障措施。

蘋果公司在聲明中表示，DSA的目標「與蘋果公司保護消費者免受非法和有害內容侵害的目標一致」。「我們正在努力落實DSA的要求，並將用戶隱私和安全作為我們持續的方向。」

谷歌和Pinterest也一直與歐盟委員會密切合作。

谷歌發言人表示：「我們與DSA有著共同的目標，讓互聯網更加安全、透明和負責任，同時確保歐洲用戶、創作者和企業繼續享受網絡帶來的好處。」

Pinterest發言人表示，該公司將「繼續與歐盟委員會就DSA的實施進行接觸，以確保順利過渡到新的法律框架」。並補充道：「我們用戶的福祉、安全和隱私是我們的首要任務，我們將繼續努力。」

諮詢公司Alvarez & Marsal駐倫敦總經理格羅夫納(Robert Grosvenor)表示，考慮到現有的政策、團隊和監控工具，許多公司應該能夠遵守法律，「歐洲最大的線上服務提供商並不是從零開始的。」但是他補充道：「他們是否準備好成為一個接受嚴格監管的行業是另一回事。」

●壓力測試

歐盟官員已表示將審查企業的違規行為。今年夏天，歐洲官員對前身為Twitter的X以及Meta和TikTok進行了先發制人的「壓力測試」，以確定這些業者是否為DSA做好準備。

今年大部分時間裡，歐盟專員布雷頓(Thierry Breton)一直公開提醒X平台即將承擔的義務，因為該公司在一些內容審核執行上出現倒退。雖然布雷頓在6月作出X正在認真對待壓力測試的結論，但該公司剛失去一名資深內容審核官員，並退出歐盟對虛假訊息的自願承諾；歐洲官員曾表示，該承諾將成為平台遵守DSA評估的一部分。

分析人士預計，歐盟將在截止日期後更加密切地關注這些業者。有些人士希望這些規則能夠鼓勵科技平台在全球主動比照在歐盟的做法，或者推動政策制訂者採取類似措施。

歐洲消費者權益保護組織BEUC法律和經濟事務主管雷納(Agustin Reyna)表示：「希望這些新法律能夠激勵其他司法管轄區採取行動，因為畢竟這些都是跨國企業，在全球採用許多相同的做法。」「歐洲已經開始行動，但我們需要其他司法管轄區跟進才能在這場比賽中贏過科技巨頭。」

亞馬遜已經試圖在法庭上挑戰這個非常大的平台標籤，辯稱DSA的要求是針對廣告版的線上語音平台，而亞馬遜是一個零售平台，並且其在歐洲的直接競爭對手都沒有同樣被貼上標籤，而且這些對手在歐盟各個國家和地區的規模比亞馬遜還要大。

面對科技巨頭的巨大資源，這場法律鬥爭可能是對DSA的首次重大考驗。亞馬遜表示，無論如何，它都計劃遵守歐盟普通法院的裁決。

亞馬遜發言人表示：「亞馬遜與歐盟委員會有著共同的目標，即創立一個安全、可預測和值得信賴的線上環境。我們投入大量資金來保護我們的商店免受不良行為者、非法內容的侵害，並創造值得信賴的購物體驗。」「我們為遵守DSA規定奠定了堅實的基礎。」