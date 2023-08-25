鮑爾證實經濟強於預期 史指那指結束連3周下跌

道瓊工業平均指數收盤上漲247.48點或0.73%至3萬4346.9點，盤中最高時漲逾300點。（Getty Images）

美股收盤上漲，交易員對Fed主席鮑爾 在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度央行會議上發表的言論歡呼雀躍，這些言論證明經濟成長強於預期。

道瓊工業平均指數收盤上漲247.48點或0.73%至3萬4346.9點，盤中最高時漲逾300點。史坦普500指數上漲29.4點或0.67%收4405.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲126.67點或0.94%至1萬3590.65點。史指和那指都結束3周連跌。

道指是唯一連續第2周下跌的主要指數。

史指中能源、非必需消費品和工業類股均上漲至少1%。 石油 公司Valero Energy和玩具製造商Hasbro是當天漲幅最大的股票，分別上漲2.83%和5.66%。

鮑爾對美國經濟持續成長的信心在一定程度上刺激了樂觀情緒，理由是消費者支出「特別強勁」以及房產市場復甦的早期跡象。他重申Fed將通膨率拉低至2%目標的承諾。

他表示，「經濟可能不會像預期那樣降溫。今年到目前為止，國內生產總值(GDP)成長超出預期，也高於長期趨勢；最近的消費者支出數據尤其強勁。」「此外，在過去18個月急劇減速之後，房產行業正顯示出復甦的跡象。」

然而，由於鮑爾沒有明確表示他認為利率將走向何方，LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)指出，美國國債殖利率 上升的軌跡是市場方向的關鍵支撐。

她說：「無論殖利率走高的原因是什麼，Fed所做的都是收緊金融狀況，因為資本成本上升。」指標10年期國債殖利率本周稍早時觸及高點後，25日收低至4.231%。

部分投資人對Fed升息周期即將結束表示樂觀。

洛克菲勒資產管理公司固定收益主管佩特龍(Alex Petrone)在談到Fed調升基準貸款利率時表示，「也許還剩下一兩次。」

同樣，Girard資訊長查布(Timothy Chubb)認為，Fed官員的言論開始讓市場相信未來可能沒有必要升息，「隨著通膨從9%的水平降至3%，我們正在獲取所需的數據。我認為，目前的問題事實上只是針對Fed願意進一步給經濟帶來多大的痛苦，以使通膨率從3%降至2%。」

Loop Capital表示，由於好萊塢仍在繼續罷工，最近股價下跌，Netflix是一個明智的買入選擇，因價格不錯。分析師古爾德(Alan Gould)將這家串流媒體巨頭評級從「持有」升至「買進」，並表示：「我們從根本上對它有信心，但對其估值持謹慎態度。」「Netflix已從最近的漲幅中修正約15%，但更重要的是，基本面繼續向有利於它的方向改善。」

納斯達克100指數本周最大贏家包括軟體股Intuit和Workday，分別上漲6.41%和5.4%。

本周Nvidia漲幅超過3.5%。即使上季業績井噴，該晶片製造商的股價在24日小幅收高後，25日下跌2.43%。

其他本周漲幅居前的公司包括Moderna和 Autodesk，漲幅分別為9.74%和7.66%。

史指本周上漲0.8%，但兩個類股的漲幅受到限制。能源和消費必需品是11個類股中僅有的兩個本周收盤下跌。能源本周下跌0.9%，其次是消費品下跌0.7%。

西方石油公司(Occidental Petroleum)是史指能源股中表現最差的，本周下跌4.27%。Dollar Tree和Target拖累了必需消費品類股，跌幅分別超過13.65%和7.03%。

另一方面，資訊科技類股本周表現最佳，上漲2.7%。

在「先買後付」Affirm公司公布強於預期的第4財季業績並提供令人振奮的財測後，股價上漲28.82%。

該公司每股虧損69分，低於預期，而Refinitiv調查的分析師預期虧損85分。獲利4.46億元，高於預期的4.06億元。

Affirm預計第1財季營收將在4.3至4.55億元之間。分析師預計當期營收為4.3億元。

商品總銷量也超出預期，同比成長25%達到55億元。