鮑爾證實經濟強於預期 史指那指結束連3周下跌
美股收盤上漲，交易員對Fed主席鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度央行會議上發表的言論歡呼雀躍，這些言論證明經濟成長強於預期。
道瓊工業平均指數收盤上漲247.48點或0.73%至3萬4346.9點，盤中最高時漲逾300點。史坦普500指數上漲29.4點或0.67%收4405.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲126.67點或0.94%至1萬3590.65點。史指和那指都結束3周連跌。
道指是唯一連續第2周下跌的主要指數。
史指中能源、非必需消費品和工業類股均上漲至少1%。 石油公司Valero Energy和玩具製造商Hasbro是當天漲幅最大的股票，分別上漲2.83%和5.66%。
鮑爾對美國經濟持續成長的信心在一定程度上刺激了樂觀情緒，理由是消費者支出「特別強勁」以及房產市場復甦的早期跡象。他重申Fed將通膨率拉低至2%目標的承諾。
他表示，「經濟可能不會像預期那樣降溫。今年到目前為止，國內生產總值(GDP)成長超出預期，也高於長期趨勢；最近的消費者支出數據尤其強勁。」「此外，在過去18個月急劇減速之後，房產行業正顯示出復甦的跡象。」
然而，由於鮑爾沒有明確表示他認為利率將走向何方，LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)指出，美國國債殖利率上升的軌跡是市場方向的關鍵支撐。
她說：「無論殖利率走高的原因是什麼，Fed所做的都是收緊金融狀況，因為資本成本上升。」指標10年期國債殖利率本周稍早時觸及高點後，25日收低至4.231%。
部分投資人對Fed升息周期即將結束表示樂觀。
洛克菲勒資產管理公司固定收益主管佩特龍(Alex Petrone)在談到Fed調升基準貸款利率時表示，「也許還剩下一兩次。」
同樣，Girard資訊長查布(Timothy Chubb)認為，Fed官員的言論開始讓市場相信未來可能沒有必要升息，「隨著通膨從9%的水平降至3%，我們正在獲取所需的數據。我認為，目前的問題事實上只是針對Fed願意進一步給經濟帶來多大的痛苦，以使通膨率從3%降至2%。」
Loop Capital表示，由於好萊塢仍在繼續罷工，最近股價下跌，Netflix是一個明智的買入選擇，因價格不錯。分析師古爾德(Alan Gould)將這家串流媒體巨頭評級從「持有」升至「買進」，並表示：「我們從根本上對它有信心，但對其估值持謹慎態度。」「Netflix已從最近的漲幅中修正約15%，但更重要的是，基本面繼續向有利於它的方向改善。」
納斯達克100指數本周最大贏家包括軟體股Intuit和Workday，分別上漲6.41%和5.4%。
本周Nvidia漲幅超過3.5%。即使上季業績井噴，該晶片製造商的股價在24日小幅收高後，25日下跌2.43%。
其他本周漲幅居前的公司包括Moderna和 Autodesk，漲幅分別為9.74%和7.66%。
史指本周上漲0.8%，但兩個類股的漲幅受到限制。能源和消費必需品是11個類股中僅有的兩個本周收盤下跌。能源本周下跌0.9%，其次是消費品下跌0.7%。
西方石油公司(Occidental Petroleum)是史指能源股中表現最差的，本周下跌4.27%。Dollar Tree和Target拖累了必需消費品類股，跌幅分別超過13.65%和7.03%。
另一方面，資訊科技類股本周表現最佳，上漲2.7%。
在「先買後付」Affirm公司公布強於預期的第4財季業績並提供令人振奮的財測後，股價上漲28.82%。
該公司每股虧損69分，低於預期，而Refinitiv調查的分析師預期虧損85分。獲利4.46億元，高於預期的4.06億元。
Affirm預計第1財季營收將在4.3至4.55億元之間。分析師預計當期營收為4.3億元。
商品總銷量也超出預期，同比成長25%達到55億元。
上一則
FB留言