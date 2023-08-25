別被誤導 Nvidia財報和安謀IPO有你不知的深層意義

輝達執行長黃仁勳宣告，新的運算時代已來臨，全球企業正從通用運算過渡到加速運算，以及生成式AI。短期內輝達稱霸AI市場的地位將更加鞏固。圖為黃仁勳5月底訪台的檔案照。(歐新社)

本周科技業界有兩大盛事：繪圖晶片 大廠輝達 （Nvidia）再度交出令人嘖嘖稱奇的財報，晶片設計公司安謀（Arm）啟動首次公開發行股票（IPO）列車。一般人只見市場氣氛因此熱鬧滾滾，專家則指出，這兩項重大發展可能對未來一年股價展望產生決定性的影響。

這兩大新聞事件立刻引來媒體七嘴八舌評論，初步歸納出的結論大致是：1.輝達第2季大豐收，不啻是宣告其他人工智慧（AI ）概念股今後走勢也將大開綠燈。2.安謀股票上市，是IPO市場「不成功便成仁」的關鍵時刻。

然而，巴隆周刊（Barron's）分析指出，投資人應對這種「二分法」分析提高警覺。實際情況遠比這種膚淺的解讀複雜多了，誰是贏家，誰是輸家，將取決於更細膩的因素。

Nvidia獨霸AI市場 但「下一個輝達」可沒那麼好找

先談輝達。這家繪圖處理器（GPU）大廠上季財報堪稱史詩級壯觀。規模如此龐大的晶片製造，營收竟能在短短一年內倍增，在輝達之前不曾見過先例。數據中心業務在AI需求驅動下，年增171%、季增141%，更是壯觀得令人瞠目結舌。

輝達執行長黃仁勳發表聲明說：「新的運算時代已展開。世界各地的公司正從通用運算過渡到加速運算，以及生成式AI。採用生成式AI的競賽已起跑。」

意思是，全球在資料中心基礎設施方面的投資，將從傳統伺服器中央處理器（CPU），轉向更能驅動平行運算的GPU，以支援AI和其他新的應用。

這股趨勢將對輝達大大有利，因為開發者偏好輝達的GPU，以便搭配輝達強大的軟體程式設計平台生態系（稱為CUDA）。過去十年來，開發者一直在輝達專屬平台上建置、分享AI相關工具與軟體庫，因此現在更能輕鬆、迅速打造AI應用。

也就是說，輝達具有「黏著度強」的優勢。所以，儘管眾人宣稱誰誰誰（比方說安謀）會成為「下一個輝達」，實際情況卻是，AI相關硬體產生的價值，很可能大部分都會持續流向輝達，而不是其他業者。

資訊長（CIO）最新訪調結果顯示，企業將擴大AI支出，但不打算提高整體預算，意味輝達的「得」可能變成其他公司的「失」。對傳統的晶片和伺服器硬體製造商而言，這可能是個麻煩。黃仁勳在法說會上親口證實，輝達來自四面八方的訂單「能見度能看到明年」。隨著大型網路公司、企業、新創公司無不優先投資AI計畫，這股結構性轉變可能延續到多年以後。

安謀IPO成敗與否 雲端軟體新創將掀上市潮

再談安謀。投資人也關心，沉寂兩年的IPO市況，會不會因為安謀股票上市而活絡起來。

根據Renaissance Capital的資料，截至目前為止，2023年來68件IPO案累計募得99億美元資金，跟2021年同期共281件、募資963億美元相比，市場十分慘澹。過去十年來，在一年中的此時，平均已有129件IPO、募資330億美元。

這正是為什麼安謀日前遞件申辦IPO，被視為關鍵時刻。一旦安謀上市，可望成為長久來規模最大的科技業IPO。

安謀的獲利模式，是把自家晶片架構和其他晶片設計，授權給半導體公司和硬體廠商使用。但在IPO申請書上，安謀刻意強調自己與AI密不可分。安謀寫道：「隨著世界日益邁向AI和（機器學習）驅動的運算，安謀將在這場轉型扮演核心要角。」

然而，安謀的AI故事才要開始寫呢。在止於6月的一季，安謀營收比去年同期稍減，淨利更年減53%，跟輝達一點也不像。安謀主力市場在成長日益下滑的智慧手機市場，目前從AI支出還沒賺到大錢。

不過，那個事實無損安謀對IPO市場的重要性：安謀可能為今年大型科技公司IPO打響第一炮，接下來可能有多家公司跟進，尤其在AI炒熱的雲端軟體領域。

在科技市場，沒有別的領域比軟體業承受更大的AI破壞或改造壓力，因為客戶紛紛要求軟體納入最新的AI技術。這使軟體業變革時機成熟，也為一波成功的新創公司敞開大門。

創投公司Bessemer Venture Partners合夥人羅賓森說，幾乎所有的雲端軟體公司現在都積極開發AI產品與功能，趕在今年底前推出。他預期第4季可能有5到10家科技新創公司上市，並認為尾隨安謀IPO的雲端公司候選者中，可能性最大的包括Databricks、Stripe、Canva、Klaviyo和Snyk。如果引起市場熱烈迴響，明年上半年估計還會有15到30家新創公司上市。