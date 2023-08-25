鮑爾：9月不變 必要時準備再升息 且維持高水位

聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森洞年會上說，如果確有必要，Fed準備進一步升息，且將把利率維持在高水位，直到通膨確定邁向2%目標為止。圖為他在6月決策後記者會的檔案照。 (歐新社)

聯準會（Fed）主席鮑爾 25日在傑克森洞年會發表演說，強調目前政策須步步為營；如果確有必要，Fed準備進一步升息 ，且將維持高利率 水位，直到通膨確定邁向2%目標為止。他也表示，9月會議可能維持利率不變。

他在書面講稿中指出，「雖然通膨已從頂峰回降，這替發展令人歡迎，但仍然太高。如果適當，我們準備進一步升息，且有意維持具有約束力的政策，直到我們相信通膨持續向我們的目標為止」。鮑爾審慎表示，對抗通膨的過程「仍有長路要走，儘管最近的數據更為有利」。

對於短期內的利率走向，鮑爾明示「基於我們已經走得挺遠，因此在即將召開的決策會議上我們的立場是步步為營，將評估陸續公布的數據，以及持續變化的經濟展望與風險」；「我們在決定是否進一步緊縮，或維持政策利不變以待進一步的數據之際，將步步為營」。

他指出，「兩個月的良好數據，對於令我們有相心通膨將持續邁向我們的目標，只是個開始。仍有許多失土有待收復」。升息迄今尚未使經濟充分減緩，目前先維持利率不變；如果經濟持續且強勁成長，則需要進一步升息，以壓低通膨。

鮑爾暗示，貨幣政策已經轉入更需要深思熟慮的階段，現在風險控管「至為重要」。他強調，經濟降溫的速度可能不如預期之快，最近的經濟產出及消費支出數據均強。

他指出，「我們注意到一些經濟尚未如預期般降溫的信號。更多證據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，可能使通膨面獲得進一步進展面臨風險，而且可能有必要進一步緊縮貨幣政策」。

他也打消有關Fed可能提高通膨目標的猜測。他表示，「2%現在是，而且將仍然是我們的通膨目標」。

他也承認，利率究竟必須升到多高，才能約束經濟，仍相當不確定。目前實質利率已經升到歷史高水位，使所謂的中性利率「遠高於主流的估計」；「但我們無法界定中性利率的確定水位，因此始終無法界定貨幣政策約束力的精確水準所在」。