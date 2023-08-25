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大摩策略師：市場對Nvidia財報反應 顯示美股反彈力竭

編譯陳苓／綜合外電
知名空頭威爾森（Michael Wilson）表示，輝達（Nvidia）財報絕佳，但美股24日仍收低，顯示今年反彈力道「竭盡」，並預告未來有更多跌勢。(路透)
知名空頭威爾森（Michael Wilson）表示，輝達（Nvidia）財報絕佳，但美股24日仍收低，顯示今年反彈力道「竭盡」，並預告未來有更多跌勢。(路透)

知名空頭威爾森（Michael Wilson）表示，輝達（Nvidia）財報絕佳，但美股周四（24日）仍收低，顯示今年反彈力道「竭盡」，並預告未來將有更多跌勢。

彭博資訊報導，摩根士丹利（大摩）的策略師威爾森說，大盤對輝達令人驚豔的財測是此種反應，為市場觸頂的完美指標。史坦普500指數24日開高，但殖利率攀升掩蓋了輝達引爆的人工智慧（AI）熱潮，該指數收盤時重挫1.4%，跌幅寫三周之最。

威爾森看法向來偏空，他近來才承認自己對2023年展望過於悲觀。

他25日接受彭博電台專訪時表示，市場在利多時觸頂，在利空時探底，他想不出來比輝達財報更好的消息。輝達未能提振股市「是反彈力竭的另一負面技術訊號，現在我們需要新的故事提振人心，但我不知道那是什麼。」

此外，威爾森預料聯準會（Fed）主席鮑爾25日演說，可能會重申通膨受控之前，利率將更長時間維持高檔，「這對市場不是壞事，但也不是好事。我不期盼（鮑爾）發言能拯救局面。」

美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett） 見解與威爾森類似。哈奈特認為，隨著利率長期處於高檔，央行流動性減少的效應更為顯著，AI引發的漲勢將在下半年消退。

美股本月料將下挫，為2月以來首見。

輝達 殖利率 鮑爾

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