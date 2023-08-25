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分析師料鮑爾演說難有鴿派驚喜 美股早盤仍開高

編譯陳苓／綜合外電
Fed主席鮑爾25日的傑克森洞演說，為各方焦點。(路透)
Fed主席鮑爾25日的傑克森洞演說，為各方焦點。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會的演說登場，可能會暗示Fed 9月會議的利率走向，美股25日開高，道瓊工業指數漲126點，或0.4%；史坦普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.6%。半導體類股多空拉鋸，費城半導體指數和台積電ADR等在平盤上下震盪。

鮑爾於上午10點05分發布演說，Mobius Capital Partners投資組合經理人馮哈登伯格說，依據鮑爾演說的鷹派程度，也許會邁入另一階段的不確定性和廣泛賣壓。

CMC Markets的修森說，投資人會注意鮑爾言論是否有偏向鴿派的跡象，但他認為不大可能會有鴿派驚喜。他說，儘管鮑爾不會跟去年一樣鷹派，可是也不會宣布通膨戰役獲勝。

美國公布了連串強健的經濟數據，上周請領失業救濟者也下滑，顯示消費需求暢旺，勞動市場緊俏，削弱Fed升息循環接近尾聲的期望。

10年期公債殖利率連兩日走升，對股市造成壓力。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者賭注Fed 9月會議按兵不動的機率降至80.5%，低於一周前的89%。11月升息一碼的機率則從33%升至42%。

昨日大漲後幾乎收平盤的輝達（Nvidia），早盤也在平盤附近波動。該公司上季財報極佳，但獲利出場壓力下，股價震盪。

IC設計大廠邁威爾（Marvell）跌6%，受企業市場疲弱拖累，該公司第2季營收下滑。

夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）重摔20%，外界懷疑茂宜森林大火與該公司有關，茂宜郡提告，史坦普（S&P）下砍評等。

鮑爾 殖利率 投資

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