輝達旋風太過短命 道指大跌373點

因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

因輝達 業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。交易員還為Fed主席鮑爾的重要講話做好準備。

道瓊工業平均指數收盤下跌373.56點或1.08%報3萬4099.42點。史坦普500指數下跌59.7點或1.35%收4376.31點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌257.06點或1.87%至1萬3463.97點。

輝達的上季獲利和營收超出分析師的高預期，該公司股價創下歷史新高。該公司還調升業績財測，預計第3季營收將攀升至160億元，同比增長170%。然而，該股只收盤上漲0.1%。

資訊科技類股是史指跌幅最大的類股，收盤下跌2.15%，主受Advanced Micro Devices和英特爾在內的其他半導體股票 下跌的拖累。主要科技公司股價下跌，其中亞馬遜下跌2.72%，蘋果下跌2.62%，Netflix下跌4.82%。

Dollar Tree是史指中表現最差的股票，因第3季財測令人失望而下跌 12.9%。Nike下跌1.13%，延續了連跌紀錄。而Clorox Company和Autodesk是少數贏家。

MRB Partners全球策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)表示：「我認為這是一個非常集中的市場。」並補充說，只有少數幾支個股推動整個市場的發展，「我的確認為，如果有更好的成長背景和更高的債券殖利率 ，它自然有利於市場的擴大。最近幾周我們看到其中一些情況。」

他指出，由於科技股近期走勢較高，他將減碼科技股，「主題有時會提前加載到價格走勢中，然後需要一段時間才能跟上。」

可以肯定的是，其他投資人仍然看好科技業，因為對經濟復甦的希望依然存在。

Carson Group董事兼宏觀策略師瓦格斯(Sonu Varghese)表示：「科技股的故事正在捲土重來，這很諷刺，因為通常情況下，當實質殖利率上升時，估值就會受到打擊，而估值較高的股票表現會更糟。」他補充說，他的公司會平衡其科技股持有周期性股票，例如中小型工業股和能源股，「我們認為目前經濟其實上運作得相當有韌性。」

美國國債殖利率攀升，投資人等待25日懷俄明州傑克森霍爾會議上央行行長言論所帶來的貨幣政策訊號。指標10年期國債殖利率繼本周稍早觸及16年高點後升至4.241%。

史指所有類股都下跌，其中資訊科技、非必需消費品和通訊服務類股表現最為落後。金融股晚盤一度出現短暫復甦，漲幅略高於持平。

科技股下跌2.15%。晶片製造商Advanced Micro Devices是跌幅最大的個股，下跌6.97%。太陽能公司Enphase Energy和SolarEdge Technologies也拖累該類股走低，分別下跌6.15%和6.06%。

Bath & Body Works下跌4.5%，化妝品連鎖店Ulta Beauty下跌3.48%，在非必需消費品類股中表現最差。郵輪公司挪威郵輪控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings)和嘉年華公司(Carnival Corp)也屬於該行業，跌幅也都超過3.3%。

Rosenblatt表示，輝達前所未有的崛起才剛剛開始。在該晶片製造商成功超出第2季預期並發布樂觀財測後，該公司將目標價從800元調升至1100元，為華爾街分析師中新高。

最新的目標價代表較23日收盤價上漲超過133%。Rosenblatt還重申其股票買入評級。

美國商銀分析師哈斯(Jason Haas)將Williams-Sonoma的表現從不佳調升至中性。他在給客戶的報告中表示，這家家居用品公司關注獲利率而不是總銷售額，是明智的決定。

他指出，「即使家居業的促銷力度加大，但該公司仍堅持不展開全場促銷承諾。雖然這可能會在短期內損害收入，但我們相信這最終是維護公司長期定價能力的正確決定。」

哈斯補充說，Fed 2024年可能的降息或許會提振房地產市場，進而提振Williams-Sonoma。

該公司23日公布第2季業績，每股獲利3.12元，營收18.6億元；Refinitiv分析師平均預期分別為每股獲利2.71元和營收19.6億元。