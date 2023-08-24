韓版Google推自家生成式AI 叫板ChatGPT

Naver24日發表自家版本的生成式AI工具，加入其他公司的行列推出大型語言模型，欲與OpenAI公司的ChatGPT一較高下。路透

南韓網際網路巨頭Naver公司發表了自家版本的生成式人工智慧（AI ）工具，加入其他公司的行列推出大型語言模型，欲與OpenAI公司的ChatGPT 一較高下。

Naver被譽為「南韓的Google」，為該國最大搜尋引擎營運商。Naver 24日說，該公司的大型語言模型HyperClova X可以改善廣告商和用戶的搜尋，以及行銷和購物體驗。

財經新聞網站CNBC報導，HyperClova X可以驅動該公司宣布的一系列新應用程式，包括生成式AI搜尋服務Cue：以及聊天應用程式Clova X。

Naver表示，Clova X可透過概述文件和語言翻譯來提高工作生產力。用戶還可使用其AI寫作工具來草擬電子郵件和部落格貼文。Naver表示Clova X將於24日展開上市前的測試。

Naver Cloud執行長Kim Yuwon表示：「就生產力而言，這將節省10%到50%的作業時間。」

ChatGPT引領的AI熱潮引發了世界各地公司的跟進與仿效，例如微軟推出Bard、臉書母公司Meta的Llama、阿里巴巴的通義千問和百度的文心一言（Ernie Bot）。

Kim Yuwon說：「ChatGPT是一個非常具有挑戰性的競爭對手。 我認為可以誠實坦白地說，我們很努力在跟上ChatGPT的各種能力。」

他還說：「我們試圖提升理解和回應用戶意圖的能力。 韓語水平是 HyperClova的競爭優勢，但我們嘗試提高英語等各種語言能力，以趕上全球競爭對手的水平。」在宣布推出自家版的生成式AI後，Naver股價24日收漲6.26%

Dalton Investments的高級研究分析師James Lim表示，Naver「仍然落後於」其他全球參與者。他說：「如何獲得大量參數？首先，你必須大舉投資 ，這就是我認為Naver可能會感到有點挑戰的地方，因為你要[對抗]這些全球翹楚。」

Naver主管表示，在過去三到四年裡，該公司總共投資了1兆韓元（7.568億美元），用於AI的研發。