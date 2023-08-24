輝達250億美元買庫藏股 黃仁勳：AI熱潮至少到明年

黃仁勳預期這股人工智慧（AI）熱潮將會一直持續到明年。(路透)

半導體大廠輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 表示，他預期這股人工智慧（AI ）熱潮將會一直持續到明年，並且押下可能是科技業迄今最大筆的賭注來支持自己的樂觀看法。

路透報導，輝達今天發布的財測優於華爾街預期，並宣布將加碼買回250億美元自家股票，這是大多數公司領導層認為公司被低估時會採取的行動。今年以來輝達股價已經上漲兩倍多，今天公布營收後可望再創歷史新高。

輝達表示，計劃明年提高硬體產量，這消除了一些分析師對於AI熱潮還能持續多久的疑慮。OpenAI的生成式AI聊天機器人ChatGPT颳起旋風後，輝達在相關運算系統的市場上幾乎處於壟斷地位。

黃仁勳在電話會議中告訴投資人：「我們今年和明年的能見度都非常高，而且我們已經在與占有領先地位的（雲端運算和）資料中心業者一起規劃下一代基礎設施。」

黃仁勳接受路透專訪時表示，驅動這波需求有兩大因素，其一是以中央處理器（CPU）為基礎的傳統資料中心轉向以強大的輝達晶片為基礎的資料中心，其二是從法律合約到行銷材料等所有領域，使用越來越多AI系統生成的內容。

「這兩股基本趨勢是我們現在所見一切的背後原因，而且至今大約已有一個季度。很難說未來我們還有多少個季度，但這種根本性的轉變不會結束。這不會只是一個季度的事。」

毫無疑問的，有些分析師並不認為需求將會永無止盡。半導體研究集團SemiAnalysis的巴特爾（Dylan Patel）表示，今年許多科技公司對輝達的圖形處理器（GPU）砸下重金，儘管尚未確定如何運用這些晶片開發的產品來賺錢。

巴特爾說：「為了避免錯失良機，他們只能先對GPU豪擲千金。到了某個時候，真正的用途將會出現，有許多公司將會停止再投資，但其他公司可能會繼續加速投資。」

黃仁勳拒絕評論明年之後AI熱潮是否還將持續下去，僅表示輝達面臨的最大風險是確保供應無虞。

輝達表示，本季驅動營收的主力是比晶片本身更複雜許多的HGX系統，缺乏任何零組件都可能導致出貨延遲。

黃仁勳表示：「我們的供應鏈合作良好。這是一個複雜的供應鏈。外界認為這只是一個GPU晶片，但它是一個非常複雜的GPU系統，有70磅重，內含3萬5000個零組件，一套要價20萬美元。」