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美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

美股早盤／投資人為輝達鼓掌 漲4% 激勵史坦普和那指上揚

編譯林奇賢／綜合外電
隨著輝達（Nvidia）發布強勁財報，似乎為AI題材帶來更多振奮情緒，史坦普和那指24日早盤分別上漲0.4和0.9%。（美聯社）
隨著輝達（Nvidia）發布強勁財報，似乎為AI題材帶來更多振奮情緒，史坦普和那指24日早盤分別上漲0.4和0.9%。（美聯社）

隨著輝達（Nvidia）發布強勁財報，似乎為AI題材帶來更多振奮情緒，史坦普和那指24日早盤均上漲0.2%，道瓊持平。台積電ADR漲1%、費半漲0.7%。

輝達早盤一度躍漲4.7%。該公司上季營收倍增至135億美元，遠高預期的110億美元，本季營收則預期成長170%至165億美元，遠高於市場預期的124億美元。超微則跌0.8%。

飛機大廠波音（Boeing）跌逾3%，因該公司最近發現其供應商在737 Max的一款零件上「鑽孔不當」，可能導致737 Max延遲交貨。外媒指出，相關鑽孔是波音供應商Spirit AeroSystems對飛機後部壓力艙進行結構組裝工作時所產生。

另外，商務部24日公布，7月耐久財訂單比前月減少5.2%，減幅大於預估的4%和前值的4.4%。多數減幅來自運輸設備，若扣除這個項目，耐久財訂單月增率成長0.5%。

投資人也希望獲得聯準會（Fed）利率途徑的線索。Fed主席鮑爾則預定美東時間25日上午10時5分在傑克森洞央行年會發表演說。今年主題為「全球經濟的結構變遷」，彭博資訊預料，鮑爾將勾勒出抗通膨行動的最後路線圖，同時強調Fed完成穩定物價使命的承諾。

鮑爾 輝達 台積電

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