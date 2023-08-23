輝達AI需求太強 估本季營收暴增170% 盤後飆8%

輝達（Nvidia）上季財報優於預期，同時提出強勁的財測，顯示本季營收將比去年同期暴增170%。（路透）

隨著市場AI 處理器需求激增，輝達 （Nvidia）上季財報優於預期，同時提出強勁的財測，顯示本季營收將比去年同期暴增170%，並且宣布將實施庫藏股250億美元，消息激勵輝達盤後股價一度大漲8%。

輝達表示，預期在截至10月的會計年度第3季營收將達160億美元左右，遠遠超過彭博資訊彙整分析師平均預估的125億美元，也代表本季營收將比去年同期成長170%。

回顧上季，輝達營收比去年同季提高一倍至135.1億美元，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元，遠高於去年同期的6.56億與每股26美分。

亮麗的營收業績與財測展望突顯出輝達的技術是生成式AI熱潮的核心。輝達的A100與H100 AI晶片 是建立和運作ChatGPT這類AI服務所必備，隨著聊天機器人等工具的需求激增，資料中心營運業者正大量積累輝達的處理器，輝達藉此擺脫了晶片業景氣低迷的影響，營收增速為多年來最快。

輝達執行長黃仁勳在法說會中表示：「全球已經裝設了價值約1兆美元的資料中心，在雲端、企業等等。上兆美元的資料中心正轉向至加速運算與生成式AI。」他在聲明中表示：「一個新的運算時代已經開啟」。

輝達股價23日盤後一度大漲超過8%，每股超過510美元；稍早的收盤漲幅為3.17%，報每股471.16美元，今年已經上漲兩倍多。

輝達財務長柯蕾絲在法說會上表示，公司不會立即受到拜登政府提出的晶片出口限制的影響，「由於全球對我們產品的需求強勁，我們預期如果對我們的資料中心繪圖處理器（GPU）實施額外的出口限制，不會對我們的財務業績產生立即的實質影響。」

在各業務方面，輝達上季的亮麗表現是由資料中心業務帶動，其中包含AI晶片，因字母公司、亞馬遜與Meta等雲端服務業者與大型消費者網路公司大肆採購下一代伺服器。輝達上季資料中心業務營收年比成長171%至103.2億美元，遠高於市場預估的80.3億美元。

輝達表示，經調整後毛利率提高25.3個百分點至71.2%，主要拜利潤豐厚的資料中心銷售所賜。

曾經是輝達核心業務的遊戲部門營收年比成長22%至24.9億美元，高於市場預期的23.8億美元。

輝達也生產用於高階圖形應用的晶片，這項業務營收年比下滑24%至3.79億美元；車用營收為2.53億美元，年比成長15%。