美股若賣壓再起該賣或買？滙豐策略師：準備買進

聯準會（Fed）主席鮑爾周五將在傑克森洞央行年會致詞，他會在演說中透露什麼重大訊息，讓投資人忐忑不安。(路透)

本周兩件大事即將登場，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）財報公布在即，能否傳出好消息激勵人工智慧（AI）股再漲一波、振奮美股 ，全市場屏息以待。另一方面，聯準會（Fed）主席鮑爾周五將在傑克森洞央行年會致詞，他會在演說中透露什麼重大訊息，也讓投資 人忐忑不安。那麼，美股投資人此刻是該買，或該賣？華爾街分析師看法分歧。

MarketWatch報導，高盛集團上周在致客戶報告中指出，美股市場氛圍已變，從原先「逢低就買」轉向「逢漲就賣」，並且對「調性和情緒」轉變示警。

考量美股2023年漲幅已大，且投資人去年慘賠的記憶猶新，趁8月股價回檔整理順勢獲利了結，乃人之常情。

滙豐（HSBC）多元資產策略師凱特納率領的團隊也發布報告，對股價回檔時的操作提供建議。凱特納建議投資人，面對過去兩周來席捲主要資產的賣壓，應保持鎮定，不宜輕舉妄動。報告中也提到，這波行情拉回「極難」防範。

滙豐團隊告訴客戶：「我們還不會馬上跳回場內--在本周公債和抗通膨債券 發行之後，而傑克森洞聚焦『全球經濟的結構性轉變』可能輕易造成另一波普遍性的賣壓，我們是這樣看的。」

但萬一那種情況發生，他們建議投資人在新一波賣壓湧出時，進一步逢低買進美股。

滙豐團隊寫道：「在這波修正期間，投資級債券、高收益債券甚至新興市場債券，相對來說都挺住了，表現比以往好多了。所以，我們認為，美股復甦的潛力更大，基於我們對成長、通膨和整體基本面的看法都未改變。」

這群策略師指出，「就基本面而言，過去兩周來一切都沒變--經濟從強勁到續強...改變的是市場對此的解讀。穩定的成長、殖利率區間震盪和通膨持續減緩，目前為止已形成不會太冷也不會太熱的市場環境。但隨著成長違抗衰退預期，長期殖利率又衝上周期新高，這種解讀現已被嚴重打亂。」

滙豐團隊表示，正密切關注美債供給和傑克森洞的發展，並觀察市場氣氛以及投資部位配置（過去兩周來大致變得更「中立」）。不過，他們說：「我們的看法仍是，7月底以來的這波修正不至於演變成大規模賣壓，畢竟全權委託型投資人的投資部位水位又變得相當的低。」