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美股早盤走高 分析師看好輝達財報 台積ADR飆2%

編譯陳苓／綜合外電
輝達（Nvidia）財報將在周三（23日）盤後揭曉，美股開高。(路透)
輝達（Nvidia）財報將在周三（23日）盤後揭曉，美股開高。(路透)

各方矚目的輝達（Nvidia）財報將在周三（23日）美股盤後揭曉，全球央行總裁年會的傑克森洞會議則於明日登場，美股開高。

23日美股早盤，道瓊工業指數上漲77點，或0.22%；史坦普500指數上漲0.5%，那斯達克綜合指數上漲0.9%；費城半導體指數漲0.8%。台積電ADR漲約2%，可能受惠於對輝達財報的預期。

輝達上揚0.5%。Refinitiv訪調分析師預測，輝達第2季獲利和營收將較去年同期激增。輝達是今年史坦普500指數中表現最優異的個股，投資人看好人工智慧（AI）相關前景，促使該公司股價暴衝逾200%。

市場將觀察輝達財報，了解美股能否重啟先前漲勢，或是繼續本月跌勢。史坦普500本月迄今跌逾4%。選擇權市場預期，輝達財報公布後，該公司股價波動幅度將達10%。

Berenberg多元資產策略暨研究主管Ulrich Urbahn說：「市場正觀望本周的主要催化劑：輝達財報和傑克森洞會議。由於7月以來公債殖利率強升，投資人會對傑克森洞會議尤感興趣。」

採購經理人指數（PMI）將在23日稍晚公布，可讓人一窺美國經濟力道。傑克森洞會議24日召開，聯準會（Fed）主席鮑爾預定25日發表演說，投資人將搜尋利率展望的線索。

運動服飾零售商Foot Locker調降2023年盈餘展望，股價暴跌33%。Nike和Under Armour分別跟跌3%、1%。

流行服飾業者Abercrombie & Fitch大漲18%，該公司上季財報優於預期，並調升年度展望。

輝達 美股 投資

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