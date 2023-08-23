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Fed主席鮑爾開講前夕 學者舌戰聚焦2%通膨目標

編譯湯淑君／綜合外電
通膨率能否持續滑向2%目標，將決定聯準會（Fed）年底前是否還會再升息。(路透)
通膨率能否持續滑向2%目標，將決定聯準會（Fed）年底前是否還會再升息。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾25日將在傑克森洞央行年會發表演說，他對接下來利率政策走向有何看法，全球矚目。知名經濟學家克魯曼、安聯集團顧問伊爾艾朗以及哈佛大學教授佛曼，都在鮑爾發表關鍵演說前，針對現行2%通膨目標發表評論。

佛曼觀點

在2013年至2017年擔任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席的佛曼（Jason Furman）投書華爾街日報（WSJ），呼籲Fed短期內應把目標擺在將通膨率穩定在3%以下，若能達此目標，到2025年Fed檢討整體策略時，目標再轉向提高通膨目標，比方說提高到3%。

佛曼在文中指出，提高現為2%的通膨目標有兩大好處，一來可協助緩和經濟受嚴重衰退的衝擊，二來則有助於Fed刺激投資。他認為，通膨目標應依據長遠考量而定，提高到3%可給Fed更大的空間在未來藉由降利率刺激經濟。

克魯曼觀點

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）贊同佛曼的看法，也認為Fed應把通膨目標提高到3%，並在紐約時報專欄撰文詳述己見。

克魯曼另在社群媒體X（昔稱推特）上發文說：「我同意佛曼主張3%通膨目標的呼聲--訂在2%的理由，已被過去20年來的經驗證明不合時宜（我們中的許多人早就這麼說了）。」

過去六季來，Fed快馬加鞭提高利率，從接近0%到現在升破5%，升息步調是1980年代以來最猛，為的就是要使通膨降溫，降回2%的目標。這波猛烈的緊縮循環已發揮抑制通膨的作用，使消費者物價指數（CPI）年增率從去年最高時的9%以上，降到今年7月的3.2%。然而，Fed仍表示，達成2%通膨目標的決心堅定不移，意味今年底前還可能進一步升息。

相較於其他經濟學者，克魯曼一直看好美國近幾個月來的經濟表現，不僅駁斥衰退疑慮，也認為即使中國大陸爆發經濟危機，也不至於殃及美國。

克魯曼在X討論串中寫道：「但讓我困惑的是，他（佛曼）聲稱，（抑制通膨）還有許多工作要做，最艱鉅的部分或許還在前頭。大多數基礎通膨指標如今都位於3%...若你認為3%是正確目標，難道我們不該宣告勝利？或換個方式說，如果2%是個錯誤，多少人應該為了這個錯誤而丟工作？」

伊爾艾朗觀點

伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則警告，即使某些人提出強有力的論點，Fed也不可能調校通膨目標。

伊爾艾朗21日在CNBC節目訪談中說：「央行未能達標的紀錄如此頻繁，現在央行要改變通膨目標，十分困難...所以，沒錯，是有理論根據呼籲提高通膨目標，但別指望鮑爾會在那個議題上著墨很多。」

克魯曼 鮑爾 央行

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