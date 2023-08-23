我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

神秘買家購買舊金山灣區土地 建構新城市民調

分析師：Nvidia執行長黃仁勳 推動聯準會升息預期

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)

財經網站MarketWatch報導，NewEdge Wealth固定收益部門主管和投資組合基金經理Ben Emons表示：「你可能會問，真正在主持大局的是誰？聯準會主席鮑爾還是輝達執行長黃仁勳？驚人的是，推動聯準會預期的可能不是鮑爾，而是黃仁勳。」他認為AI覇主輝達（Nvidia）擁有類似美國聯準會（Fed）影響力的理由有三。

首先，這家晶片設計公司是AI資本支出的風向球，而AI資本支出可能提升美國經濟產值。在債市，與AI相關預期的激增正轉化推動實質殖利率走高，反映出經通膨調整後GDP和產值的成長。

較高的實質殖利率是美國10年期公債殖利率和30年期公債殖利率本周一攀至多年高點的一個關鍵因素。以抗通膨債券衡量的實質殖利率，讓人一瞥通膨因素不存在時市場對美國表現的預期。輝達作為AI風向球的重點在於它對經濟起了什麼樣的作用，事實證明比任何人想像的都要強大。

Emons說：「人們將AI與生產力連結在一起，而生產力導致經濟成長，這在一定程度上影響了利率預期。」外界對輝達預定今日（周三）公布的第2季財報正不斷升高預期，加上聯準會主席鮑爾周五將在懷俄明州傑克遜洞發表講話，Emons表示，「升息機率正逐漸走高。輝達的EPS預期每增加1美元，11月升息機率就向上走。輝達正累積堪比聯準會的影響力」。

根據Emons提供的圖表，輝達第2季EPS的分析師預估中值，隨市場隱含的11月聯準會升息機率走高。而輝達2020年發行、2040年4月到期的公司債，殖利率隨10年期抗通膨公債或實質殖利率同步上揚。Emons說，「因為該公司對經濟產生了更廣泛影響」。

賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel）接受MarketWatch專訪時解釋，實質利率追著實質成長走。生產力改善和經濟成長增強「意味聯準會無法像原本能夠的那樣大幅降息」。

公債殖利率周二漲跌不一，輝達股價則收黑，下跌2.8%到456.68美元。交易員和投資人都在等輝達財報揭曉及兩天後鮑爾的講話。分析師預期鮑爾將談及所謂的實質中性利率，以便證明美國利率「長期居高不下」是合理的。

殖利率 輝達 聯準會

上一則

交易價格「異常低」紐約證交所啟動WeWork權證下市程序

延伸閱讀

技術線型惡化 修正走勢難止

技術線型惡化 修正走勢難止
殖利率雖走升 那指中止連跌

殖利率雖走升 那指中止連跌
鮑爾演說 預期鷹中帶鴿

鮑爾演說 預期鷹中帶鴿
聯準會主席鮑爾本周演說 預期「鷹中帶鴿」

聯準會主席鮑爾本周演說 預期「鷹中帶鴿」

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺