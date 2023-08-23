分析師：Nvidia執行長黃仁勳 推動聯準會升息預期

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)

財經網站MarketWatch報導，NewEdge Wealth固定收益部門主管和投資組合基金經理Ben Emons表示：「你可能會問，真正在主持大局的是誰？聯準會 主席鮑爾還是輝達 執行長黃仁勳？驚人的是，推動聯準會預期的可能不是鮑爾，而是黃仁勳。」他認為AI覇主輝達（Nvidia）擁有類似美國聯準會（Fed）影響力的理由有三。

首先，這家晶片設計公司是AI資本支出的風向球，而AI資本支出可能提升美國經濟產值。在債市，與AI相關預期的激增正轉化推動實質殖利率 走高，反映出經通膨調整後GDP和產值的成長。

較高的實質殖利率是美國10年期公債殖利率和30年期公債殖利率本周一攀至多年高點的一個關鍵因素。以抗通膨債券衡量的實質殖利率，讓人一瞥通膨因素不存在時市場對美國表現的預期。輝達作為AI風向球的重點在於它對經濟起了什麼樣的作用，事實證明比任何人想像的都要強大。

Emons說：「人們將AI與生產力連結在一起，而生產力導致經濟成長，這在一定程度上影響了利率預期。」外界對輝達預定今日（周三）公布的第2季財報正不斷升高預期，加上聯準會主席鮑爾周五將在懷俄明州傑克遜洞發表講話，Emons表示，「升息機率正逐漸走高。輝達的EPS預期每增加1美元，11月升息機率就向上走。輝達正累積堪比聯準會的影響力」。

根據Emons提供的圖表，輝達第2季EPS的分析師預估中值，隨市場隱含的11月聯準會升息機率走高。而輝達2020年發行、2040年4月到期的公司債，殖利率隨10年期抗通膨公債或實質殖利率同步上揚。Emons說，「因為該公司對經濟產生了更廣泛影響」。

賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel）接受MarketWatch專訪時解釋，實質利率追著實質成長走。生產力改善和經濟成長增強「意味聯準會無法像原本能夠的那樣大幅降息」。

公債殖利率周二漲跌不一，輝達股價則收黑，下跌2.8%到456.68美元。交易員和投資人都在等輝達財報揭曉及兩天後鮑爾的講話。分析師預期鮑爾將談及所謂的實質中性利率，以便證明美國利率「長期居高不下」是合理的。