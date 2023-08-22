交易價格「異常低」紐約證交所啟動WeWork權證下市程序

紐約證交所啟動WeWork權證下市程序。(路透)

共享辦公室業者WeWork在22日表示，紐約證交所（NYSE）已經暫停交易WeWork的權證，原因是交易價格水準「異常低」，將啟動將它們下市的程序。

WeWork本月稍早警告自身的存續能力，同時說，公司的普通股將繼續在那斯達克 交易。

WeWork無意對紐約證交所決定讓其權證下市的決定提出上訴，權證是代表在到期前擁有權利，能以特定價格買或賣出股票 的股票衍生品，但僅是代表權利，而非義務。WeWork早在4月就已接到紐約證交所的未遵照規定通知書，因為其股價已超過連續30個交易日都在1美元以下。

在22日收盤，WeWork股價下跌3%至每股0.13美元。

這家共享辦公室業者為了要重新符合上市規定，上周宣布將推動40股合併為1股。WeWork在2021年上市，當時股票市值逼近90億美元，但迄今WeWork股票的價值幾乎蒸發殆盡。根據路孚特數據，WeWork目前公司市值為2.765億美元。

WeWork自2019年計劃上市的行動「內爆」後即風波不斷，當時投資 人對其巨大虧損、公司治理失誤與創辦人紐曼（Adam Neumann）的管理風格感到憂慮。

該公司的商業模式涉及長期租賃，然後把辦公空間短租出去，但迄今尚未實現獲利。