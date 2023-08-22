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日本住宿比疫前貴了近兩成 投資客捧錢搶買飯店

編譯葉亭均／綜合外電
日本觀光業蓬勃發展，掀起外國投資人投資日本飯店的熱潮。（美聯社）
日本觀光業蓬勃發展，掀起外國投資人投資日本飯店的熱潮。（美聯社）

日本觀光業蓬勃發展，加上陸客回歸與通膨攀升至40年來最高水準，正助長投資日本飯店的熱潮。

彭博資訊報導，根據MSCI Real Assets，外國投資者今年來已支出20億美元在日本進行飯店交易，在亞洲商業房地產各領域之中是最高的，也超過2022年全年的14億美元。

旅宿需求旺盛，再加上物價上漲，創造了理想的投資環境。在通膨環境中，飯店業者能夠即時調整住宿價格，這使得飯店業的投資比公寓、商辦和倉儲更具吸引力，因為後者的較低租賃價格可能會鎖定好幾年。此外，日圓走貶也讓日本更能吸引觀光客，吸引尋求取得優質交易的投資人。

在台北的私募股權基金Envision投資管理公司執行長Kenny Ho表示：「我們正積極尋找新的收購機會。」該公司聚焦在日本和台灣有附加價值的房地產投資。他說：「隨著日本觀光市場吸引更多國際旅客，飯店市場將成長並多元化，滿足不同的住宿需求類型。」

根據日本觀光廳的資料，和新冠疫情前相比，赴日旅客現在消費更多，多數支出投入住宿與餐旅。日本在歷經多年通縮後，剔除能源和生鮮食品的核心物價現在以1981年來最快增速上升。

這些因素顯示飯店業還有更多擴張的空間。根據房地產數據業者CoStar，目前訪日旅客人數和飯店住房率仍低於2019年水準，但上半年每晚住宿價格比2019年同期平均高出16%。

黑石集團日本不動產主管基田大輔（音譯）本月稍早表示，飯店在「收購優先清單」被置頂。該公司在一年來賣出逾45億美元日本房地產資產後，現在重新轉向尋求收購。

高盛資產管理公司、阿布達比投資局與新加坡 SC Capital Partners組成的財團上月在日本以約9億美元買下27項房地產投資組合；加拿大私募股權業者BentallGreenOak今夏同意收購福岡的麗思卡爾頓酒店；KKR與香港基滙資本在春季宣布東京凱悅酒店的交易。

同時間，日本飯店業持續面臨挑戰，包括長期人力短缺，可能阻礙事業和獲利能力。

對於尋求收購地產的投資人來說，市場緊俏且競爭激烈。根據MSCI，海外投資人投資於飯店的步調是近十年來最快。仲介業者Japan Property Central KK執行長 Zoe Ward正與幾個擁有高達1億美元預算的新加坡客戶合作，這些客戶希望盡快收購日本的商務飯店。

她說：「我們面臨的是非常少的供應，而且很競爭，因為大家都在尋求主要旅遊地區的同型飯店。」

日本 投資 房地產

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