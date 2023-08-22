我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇 各方揣測

人員短缺、燃油變貴 暑假美國來往亞洲機票較疫前大漲近60%

梅西百貨和Dick's股價崩跌 美零售業對消費支出拉警報

編譯劉忠勇／綜合外電
梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。（美聯社）
梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。（美聯社）

梅西百貨（Macy's）和迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）股價周二雙雙爆出兩位數跌幅，兩家公司都對消費前景發出預警，呼應其他零售業者在這次財報季的基調，可見最近消費者支出最近的強勁表現已達到極限。

迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。梅西百貨財報雖好，但管理層表示，消費者財務狀況指標信用卡滯繳率上揚比預期更快。

運動用品連鎖店廸克在疫情帶動的戶外產品需求激增後，銷售放緩，留下了過剩的庫存。公司高層表示，商品失竊的情況也高於他們的預期。

梅西百貨財務長 Adrian Mitchell 在周二在法說會上說：「我們對消費者維持審慎態度。除了之前在法說會提到的阻力外，學貸寬限期10月起到期、較高的利率水準以及新增就業較少，都對消費者帶來新的壓力。」

梅西百貨 Jeff Gennette 說：「我們預期消費者所面臨的壓力將持續到今年年底，而當學生和畢業生開始償還聯邦學貸時，將會面臨額外的挑戰。」他也說，國際旅遊業尚未恢復到疫情前的水準。

Gennette 說：「消費者儲蓄仍然充裕，但他們在消費方面更加謹慎。他們更多的資金用於服務和體驗。」

梅西百貨收盤股重挫14%，迪克更崩跌24%。此結果也衝擊其他非必要消費類股的股價。連帶最近表現不佳Nike也遭殃，收跌1.4%，已連續9日下跌。

但對了解零售業第2季財報的投資人來說，梅西百貨和迪克百貨發出的警告並不令人意外。

Jefferies分析師Corey Tarlowe告訴巴隆（Barron's）：「消費者一直相對有韌性，但如果我們深究一些，有些證據可看出消費者手頭變得有點緊。」

其他零售商已提出相同的疑慮，Target、Home Depot 和Lowe's都警告，對大宗、可選度較高的買氣仍弱，這也是梅西百貨周二重申的看法。

如此趨勢讓尚未公布財報的零售業者蒙上陰影，Abercrombie & Fitch、Kohl's、Burlington Stores、Gap和Nordstrom。

迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。（美聯社）
迪克調降本年度的展望，上季獲利三年來首見不如預期。（美聯社）

梅西百貨 零售業 疫情

上一則

克魯曼看中國經濟危機：對美影響輕 甚至可平抑通膨

延伸閱讀

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬

普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬
學費規畫／5策略 降低學貸償還金額

學費規畫／5策略 降低學貸償還金額
拜登再推學貸減免 收入基準學貸償款方案測試版上線

拜登再推學貸減免 收入基準學貸償款方案測試版上線

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺