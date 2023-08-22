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國際油價收跌 金價繼續徘徊五個月低點

編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（22日）收低，因投資人仍在關注中國大陸經濟萎靡不振，是否會繼續抑制世界最大原油進口國的需求；金價持平在五個月低點附近，因美元走強和債券殖利率上升削弱黃金的吸引力，且市場等待本周稍後聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會的發言。

油價收跌

布蘭特原油10月期貨收跌0.43美元，跌幅0.5%，報每桶84.03美元；交投更為活躍的西德州原油10月期貨下跌0.48美元，報每桶79.64美元。

中國大陸被視為是支撐年底前石油需求的關鍵，但大陸近期經濟活動低迷令市場沮喪，因為承諾的刺激措施未能達到預期，包括周一關鍵貸款利率的下調幅度小於預期。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch說：「沙國和俄羅斯的減產在很大程度上被中國原油需求減弱所抵消，這種減弱似乎在上個月就已出現，並可能在夏季剩下時間持續。」

聯準會官員不排除進一步升息以遏制通膨的可能性，這加劇了人們對需求的擔憂。

金價維持在五個月低點附近

現貨黃金幾乎持平，報每英兩1,898.16美元，但仍維持在上周五觸及的低點1,883.70美元附近。美國黃金期貨收高0.2%，報每英兩1,926.00美元。

指標美國10年期公債殖利率在盤中回落，不過，仍接近15年最高。

另外，美元走升，使得黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴，限制了黃金的上漲空間。

金價上周已跌至3月以來最低水準，原因是強勁的美國經濟數據推高了對美國利率將在更長時間內維持更高水準的押注。利率上升會提高公債殖利率，降低非孳息黃金的吸引力。

OANDA美洲高級市場分析師Edward Moya表示：「聯準會將保持樂觀，這可能會支持聯準會將不得不採取更多緊縮措施的論點。」

在技術面，金價在50、100和200日移動均線下方。根據技術訊號進行交易的投資人士將跌破這些移動均線視為看跌訊號。

現貨銀漲0.3%，至每英兩23.41美元；白金上漲1.2%，至每英兩920.19美元；鈀金攀升1.1%，報每英兩1,258.34美元。

殖利率 金價 聯準會

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