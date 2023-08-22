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英國民眾為通膨所苦 大企業執行長薪酬卻年增16%

中央社倫敦22日綜合外電報導

英國獨立智庫高薪中心今天發表的研究顯示，正當英國勞工的薪水難以應付一世代以來最嚴重的生活成本危機，英國頂尖上市企業的執行長去年薪酬增長了16%，達到勞工的近120倍。

法新社報導，根據高薪中心（High Pay Centre）的研究，英國股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）成分企業執行長的薪酬中位數與英國全職勞工薪酬中位數相較，由2021年的108倍增至去年的118倍。

其中去年薪酬最高的英國企業執行長是製藥業巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）的索利歐（Pascal Soriot），高達1685萬英鎊（約2145萬美元）；其次是英國航太系統公司（BAE Systems）的伍德本（Charles Woodburn），達到1069萬英鎊（約1361萬美元）。

研究還發現，FTSE 100指數成分企業執行長的平均一年薪酬，從2021年的338萬英鎊（約430萬美元）上升到去年的391萬英鎊（約498萬美元）。

英國工會大會（Trade Union Congress）秘書長諾瓦克（Paul Nowak）表示：「正當（英國）數百萬家庭的預算遭到生活成本危機壓縮所剩無幾時，金融城的高層卻享有豐厚的加薪。」

官方數據顯示，今年4至6月英國勞工的平均薪資較去年同期增長了7.8%；但若計入通貨膨脹，增幅便驟降至0.6%。

高薪中心主任希迪亞德（Luke Hildyard）表示：「當這麼多家庭正為了生活成本苦苦掙扎時，一個國家的經濟模式竟優先讓已是千萬富翁的企業高層加薪50萬英鎊（約64萬美元），這肯定是哪裡出了問題。」

他還說：「我們有必要讓勞工在公司董事會上有更多發言權，以及強化工會權利，並使得中低收入者分得的所得與頂尖收入者相比更加公平。」

勞工 低收入 預算

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