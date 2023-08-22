銀行零售拖累 道指史指收跌

史坦普500指數全面下跌，無法延續前一交易日的走勢。美聯社

史坦普500指數全面下跌，無法延續前一交易日的走勢。

在Fed主席鮑爾本周發表重要講話之前，投資 人仍保持謹慎態度，因為10年期國債殖利率 本周創下新高。

史指小跌12.22點或0.28%至4387.55點；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲8.28點或0.06%至1萬3505.87點。道瓊工業平均指數下跌174.86點或0.51%至3萬4288.83點。

標普全球公司21日以「艱難」的經營狀況為由調降多家美國銀行信用評級並修改了多家美國銀行的前景，導致多家地區性和大型銀行下跌。金融類股收盤下跌0.9%，成為史指中表現最差的類股。KeyCorp和Comerica各自下跌 4.1%。大型銀行摩根大通也下跌2.07%。

由於對全年財測持謹慎態度，迪克體育用品公司和梅西百貨公司分別下跌24.15%和14.05%，也導致SPDR S&P Retail ETF走低。 另一方面，主要科技相關公司Netflix和Alphabet則上漲。

華爾街關注債券市場走勢，一天前指標10年期國債殖利率觸及2007年以來的最高水平；22日小幅回落至4.33%。

LPL Financial首席技術策略師特恩奎斯特(Adam Turnquist)表示：「市場目前有點搖擺不定，因為10年期國債殖利率徘徊在去年10月高點附近。」「我們正關注10年期國債殖利率的正式突破；如果開始走高，這肯定是股市可能進一步回跌的一個警告訊號。」

雖然他並不看空股市，但他認為「目前正處牛市的回調階段」。這位策略師將工業類股列為首選。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費爾南德斯(Victoria Fernandez)同樣預計市場將持續回跌。她表示，這將受到殖利率攀升和消費者更加謹慎的影響。

她表示：「我們會看到殖利走升。」「現在已經看到財報，宏觀議題將在很大程度上推動市場波動；而積極的宏觀議題事實上是一把雙刃劍，因為它所做的只是告訴Fed，它們認定的財務狀況條件還不夠嚴格。」

投資人期待鮑爾25日在傑克森霍爾堪薩斯城Fed年度經濟研討會上發表講話。

孩之寶(Hasbro)是史指中表現最好的個股。美國商銀提高該玩具製造商的目標價，該公司收盤上漲7.05%。這家華爾街公司表示，孩之寶將在2024年從最近推出的數位遊戲《大富翁Go》版稅中獲得提振。

分析師哈斯(Jason Haas)在最新報告中寫道：「《大富翁Go》的搜索熱度已經達到Coin Master峰值水平的75%。」「如果《大富翁Go》在第一年創造5億元的營收，估計這將為孩之寶貢獻6000萬美元的收入，或每股獲利貢獻0.33元，這將在很大程度上使2024年受益。」

該分析師將目標價從85元調升至90元；較這家玩具製造商21日股價上漲42%。

過去兩周殖利率大幅上升，10年期國債殖利率觸及2007年11月以來的最高水平。Apollo首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)警告，這種上升趨勢可能會讓Fed在平衡通膨削減方面變得棘手目標和經濟穩定。

他表示，「目前的挑戰是：當長期利率開始發揮效用時，Fed的處境就會變得更加棘手。Fed可以控制短期利率。但隨著長期利率的上升，就會面臨很大的風險。」

他列舉最近惠譽下修美國評級、量化緊縮和可能退出殖利率曲線控制的機率，「所以底線仍然一樣：也許如果Fed開始失去一點控制力，那麼長期利率上升確實會更具挑戰性，讓經濟變得疲軟，成為我們希望看到的著陸。」

花旗研究全球大宗商品主管莫爾斯(Ed Morse)表示，投資人應該看空石油。他說，許多國家已能增加石油產量。與此同時，需求可能跟不上。

他表示：「目前供應方可能比需求方更重要。」「不要低估供應情況。」

瑞銀表示，由於物流股GXO的韌性和成長，該股值得買入。

分析師瓦德維茲(Thomas Wadewitz)對該股給予買入評級。他設定的目標價意味著明年股價可能上漲18.4%。