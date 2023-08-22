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誰與爭鋒？波克夏上季資產逾1兆美元 比微軟+字母+Meta還多

編譯洪啟原／綜合外電
「股神」巴菲特（見圖）執掌的波克夏公司，持有的資產規模已超過1兆美元，為該公司首次跨越這座里程碑。美聯社
「股神」巴菲特（見圖）執掌的波克夏公司，持有的資產規模已超過1兆美元，為該公司首次跨越這座里程碑。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）持有的資產規模已超過1兆美元，除了是該公司首次跨越這個里程碑，其規模還超過微軟（Microsoft）、Google母公司字母，以及臉書母公司Meta這三大科技巨頭的資產總和。

BusinessInsider報導，波克夏截至6月底止的上季，資產規模達到1.04兆美元，包含價值3,530億美元的股票投資組合、1,470億美元現金，以及美國短期國庫券。在上季股票投資組合中，波克夏持有的蘋果股票價值1,780億美元。

蘋果到上季為止持有的資產規模為3,350億美元，包括1,670億美元現金、可流通證券及其他流動性資產。亞馬遜上季則持有4,630億美元資產，微軟、字母及Meta的資產規模均介於2,000億~4,000億美元。

波克夏的資產規模是亞馬遜的兩倍多、是蘋果的三倍，也比微軟、字母及Meta三者加起來更多。

波克夏這個龐大的企業集團擁有許多事業，其產業別涵蓋保險、能源、鐵路、不動產、工業、製造業、服務業及零售。考慮到波克夏的龐大規模，和該公司聚焦於實體經濟而非輕資產技術，波克夏的資產負債表大於其他科技巨頭是很合理的。

電動車一哥特斯拉（Tesla）的市值雖和波克夏差不多，但上季僅持有910億美元資產。而繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的市值逼近1.2兆美元，雖高於波克夏的7,680億美元，但上季資產規模僅440億美元，占波克夏總資產規模不到5%。

不過，波克夏的資產比起華爾街重量級銀行又顯得小巫見大巫。例如，摩根大通上季持有的資產多達3.9兆美元，當中包含4,690億美元存款和規模1.3兆美元的放款。

波克夏 字母 股票

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