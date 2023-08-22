安謀挑戰今年全球最大IPO 最大客戶來自中國

安謀（Arm）21日申請在美國納斯達克上市，招股書顯示其最主要客戶為安謀科技。（路透）

日本軟銀集團旗下半導體智財權（IP）提供商安謀（Arm）於21日向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請，並計劃以「ARM」為代碼在納斯達克上市，如果成功，將是今年全球最大IPO。IPO文件顯示，2023財年來自中國的收入分別佔安謀總收入約25%，且Arm中國（安謀科技）是安謀最大的客戶。

安謀是全球科技領域最重要公司之一，官網資料顯示，包括蘋果iPhone以及安卓手機在內，全球95%的智慧手機都採用了Arm架構。另外包括亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet 等科技巨頭，超微、英特爾、輝達 、高通、三星等晶片 巨頭，以及車企、物聯網企業等，超過260家公司報告稱在2023財年已出貨基於Arm架構的晶片。

安謀預計在9月IPO，招股書中並未列出計劃出售的股票 數量。根據此前外媒報導，軟銀希望安謀估值範疇在600億到 700億美元區間。這次赴美上市，將成為自美國造車新勢力Rivian在2021年11月籌資額137億美元以來，美國規模最大的一次 IPO。

安謀招股書顯示，2022財年和2023財年，前五名客戶合計分別佔安謀總收入約56%和57%，其中安謀科技分別佔其總收入的18%和24%，為安謀最大客戶。

至於安謀與安謀科技的關係，IPO文件指出安謀科技是安謀的重要收入來源及中國市場的重要渠道，是向中國客戶轉授 安謀IP許可的獨家分銷商。安謀和軟銀集團都無法控制安謀科技的運營，安謀科技獨立運營。

安謀在2022年3月將安謀科技的全部股權出售給軟銀集團的另一家子公司 Acetone Limited，作價約為9.3億美元。截至招股書發布日，安謀科技約48%的股權由 Acetone Limited（由軟銀集團控股，Arm擁有10%的無表決權權益）擁有，約 35%股權由厚朴投資管理公司間接擁有，約 17%由其他中方直接或間接持有。

安謀成立於 1990 年，最初是英國艾康電腦、蘋果和 VLSI 的合資企業，1998年到2016年在倫敦證券交易所和納斯達克股票市場公開上市，2016年9月被日本軟銀集團以320億美元收購並私有化。軟銀集團2020年試圖以400億美元將安謀賣給輝達，但這起高額晶片交易最終於2022年2月宣告失敗。