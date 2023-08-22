換取收購過關 微軟將售動視暴雪遊戲歐洲以外串流權

微軟公司為了順利收購電子遊戲開發商動視暴雪，今天宣布動視暴雪將出售歐洲以外串流權利給法國遊戲公司育碧軟體，以化解英國當局對於雲端串流遊戲市場競爭的疑慮。(美聯社)

微軟 公司為了順利收購電子遊戲開發商動視暴雪，今天宣布動視暴雪將出售歐洲以外串流權利給法國遊戲公司育碧軟體，以化解英國當局對於雲端 串流遊戲市場競爭的疑慮。

路透報導，微軟（Microsoft）提出以690億美元收購「決勝時刻」（Call of Duty）開發商動視暴雪（Activision Blizzard），這起電子遊戲史上最大交易案卻遭到來自英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）唯一監管當局攔阻。

微軟今天表示，他們相信新提出的方案構成「顯著不同的交易」，預期英國競爭及市場管理局最晚在10月18日會完成審查程序。

英國競爭及市場管理局在聲明中表示，今天調整後的收購交易，將使得育碧軟體娛樂公司（Ubisoft Entertainment）「能夠將這些權利授予其他雲端遊戲服務供應商（包括微軟自己）」。

英國監管機關原本在今年4月封殺這起收購案，但在微軟表示，歐洲聯盟（EU）接受了他們的承諾，以及他們與日商索尼（Sony）達成一份新協議後，交易案有了實質改變，英國當局於是在7月採取罕見步驟，對這起交易重啟審查。

然而，英國競爭及市場管理局今天稍早做出結論表示，他們不接受微軟的推論。這迫使微軟再帶著一份新交易叩關，以化解英國當局對於新興起的雲端串流遊戲市場競爭疑慮。

按照新的交易案條件，微軟將無法只在自家雲端串流遊戲平台Xbox雲端遊戲獨家發行動視暴雪的遊戲，也不能獨家掌控動視暴雪的遊戲在對手平台上架的授權條件。

而新條件只涉及歐洲經濟區（European Economic Area，EEA）以外的串流遊戲授權，是因為歐盟 當局先前已經批准這起交易。

不過，育碧軟體也將獲得動視暴雪的遊戲在歐洲的非獨家授權，代表他們也享有在歐盟提供動視暴雪遊戲串流的權利。