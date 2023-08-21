今年最大IPO 軟銀旗下的安謀公布那斯達克上市計畫

英國晶片設計公司安謀（Arm）周一公布那斯達克上市計畫。(路透)

日本軟銀集團（SoftBank Group）旗下英國晶片 設計公司安謀（Arm）準備了近兩年的IPO進入倒計時階段，周一晚間公布了定於9月初進行的那斯達克上市案初步招股說明書。

安謀尋求以股票 代號ARM掛牌上市，預計會是美國今年來最大的IPO。該公司是全球最重要半導體公司之一，客戶包括蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）和超微（AMD）。

招股說明書顯示，當拜登政府擴大限制美國半導體公司在中國大陸的活動時，安謀的收入幾乎有四分之一依賴大陸市場。安謀在大陸的業務透過不在它和軟銀控制之下的一家在地公司經營。

安謀在截3至月底的12個月間，營收為27億美元，較一年前下滑1%，淨利下降5%5到.24億美元。安謀本身不會從IPO獲得任何收益，軟銀將出售其持股。

知情人士透露，軟銀計畫將安謀約10%的少數股分上市，保留其餘部分。

軟銀對安謀寄予厚望，最近才以略高於640億美元的估值從旗下願景基金（Vision Fund）手中收購未直接持有的25%安謀股權，相當於買斷願景基金中東投資 人的持股，而新的估值是軟銀2016年收購安謀時對其估值320億美元的兩倍左右。

安謀有望成為2021年以來完成美國IPO的最有價值公司，那年，電動車製造商Rivian以初始市值700億美元上市，如果安謀出現更高估值，就會是2019年叫車平台優步（Uber）以750億美元掛牌以來價值最高的IPO案。

一位軟銀的長期投資人表示，該集團在市況艱困之際若以超600億美元的估值讓安謀上市，可能恢復外界對軟銀掌門人孫正義在科技投資上點石成金能力的信心。

銀行家和新創事業支持者莫不希望，安謀成功上市有助於打開乾涸了18個月的IPO市場，特別是新科技公司的上市案。安謀的設計幾乎壟斷每支智慧手機核心晶片，但其重返公開市場的時機正逢智慧手機市場遭遇十年來最大頹勢。這迫使安謀必須在汽車和雲端運算市場進行擴張、並提高智財權價值，以挖掘新的成長來源。軟銀也熱衷於強調安謀在蓬勃發展的AI市場有其作用。

軟銀已與Nvidia、亞馬遜和英特爾等公司就成為此一IPO案投資人進行洽談。但周一未就潛在的基石投資人提供進一步資訊。

周一申報之後，安謀可在9月初勞動節假期後開始IPO路演。今年稍早，安謀向證券交易委員會提交了保密的初步招股說明書，但依規定必須在正式的股票出售過程開始前至少15天公開文件。

安謀執行長Rene Haas將在IPO完成後獲得2000萬美元的現金獎勵以及2000萬美元的股票獎勵。