債券多頭堅持立場不動搖 摩根大通、安聯逢低就加碼

預測美國即將陷入衰退而大膽押注債券的策略失靈，但摩根大通和安聯等基金經理人卻不改衷繼續加碼。（美聯社）

一些全球聞名的基金管理公司今年大量買入美國政府公債，因為他們深信美國即將陷入衰退，所以大膽押注。但此一策略失靈了，公債周周被拋售，考驗他們持有的決心，尤其是上周，隨著美國公債殖利率 觸及15年高點，年回報率已跌到虧損。這反映出利率未來幾年都將居高不下而經濟能夠承受的觀點。

債券 大多頭之一、曾正確預測2019年美國公債殖利率從2%「一路下滑到零」的摩根大通資產管理公司（J.P. Morgan Asset Management）固定收益資訊長Bob Michele卻不改初衷。他說，他現在的策略是債券價格一跌就買入。根據彭博資訊彙編數據，該公司旗艦產品全球債券機會基金（Global Bond Opportunities Fund）過去一個月下跌1.5%，今年來止僅贏過35%的同行，而過去五年跑贏大盤的比率為83%。

與Michele站同一陣線的還包括安聯投信 （Allianz Global Investors）、安本基金管理公司Abrdn Investments、雙線資本（DoubleLine Capital）和Columbia Threadneedle Investments，他們都認為經濟才剛剛開始吸收聯準會 升息五個百分點的影響。目前殖利率曲線嚴重倒掛正是經濟衰退的不二預兆。

Michele表示：「我們不認為這次會有不同。但從第一次升息到經濟衰退可能需要一段時間。我們看到愈來愈多指標位於只有在經濟已陷入衰退或即將陷入衰退才達得到的程度。」

然而美國經濟持續挑戰這些預測衰退的死硬派：經濟成長加速，創造出新的就業機會，而且消費者很有韌性。連美國聯準會內部人員也不再預測衰退。美國銀行（BofA）的最新全球調查發現，投資人愈來愈看好18個月不會衰退。

債券多頭在表現不佳的情況下，正在尋找緩解損失的方法。對於管理純債券基金的人來說，有多種槓桿可押注經濟成長或反向押注。反向押注是拉長存續期間（duration），在配置上遠離高風險資產，例如可能在衰退時因企業違約而蒙受損失的高收益信貸。他們也可以臨時調整存續期間。

Columbia Threadneedle全球固定收益主管Gene Tannuzzo自7月以來已縮減存續期間，轉向短天期公債，儘管這違背了他們自己的長期觀點。根據彭博資訊彙編數據，他協助助管理的戰略收益基金今年上漲2.8%，擊敗82%的競爭對手。Tannuzzo說，隨著聯準會升息接近尾聲，「債券最好的日子還在後頭」。

相較之下，安聯和安本就持有的存續期間加碼。雙線最近也增加長天期債券配置，但以短天期公司債彌補。

安聯一位基金經理人Mike Riddell說：「我們認為我們不會出錯。」

歷史經驗表明，升息往往導致經濟不振。前聯準會副主席Alan Blinder研究了1965年至2022年間11次貨幣緊縮，發現其中四次以通膨穩定或下降的軟著陸告終，其餘均為硬著陸。這一次會怎樣很難說。美國和其他富裕經濟體的借貸需求有了重大轉變，它們準備讓赤字膨脹，以便為人口老化、國防支出和兌現減碳承諾提供資金。面對債務發行加大，投資人會要求更高的殖利率。

但摩根大通的Michele相信，一旦聯準會結束緊縮，即使距離降息仍久，債券殖利率都會下滑。他表示：「無論美國經濟陷入衰退或軟著陸，債市都會在最後一次升息後反彈。聯準會可能將利率維持不變相當長一段時間，但成長和通膨壓力會持續放緩」。