輝達財報、中對台軍演…5件國際事不可不知

引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）台北時間本周四清晨發布財報，對股市的影響不容忽視。路透

美股主要指數上周下跌超過2%，加深8月頹勢。在美國公債殖利率 觸及多年高點的打壓下，大型科技股連三周下挫，寫下今年來最長也最重的周線連跌之勢。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

Fed鮑爾傑克森洞年會談話、輝達財報本周聚焦

聯準會（Fed）主席鮑爾本周五將在傑克森洞央行 年會發表談話，足以決定美國公債殖利率是否持續上揚，美股是否續跌。先前引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）本周三清晨將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

美股上周五終場從盤中低點拉回，那斯達克綜合指數終場下跌0.2%，而史坦普500指數下跌不到0.1%，道瓊工業指數則小漲約26點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數在應用材料樂觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

美國10年期公債殖利率上周四創下2007年以來最高4.307%之後，上周五回落至4.251%。公債殖利率升高，尤其殃及蘋果、亞馬遜在內所謂美股七雄（Magnificent Seven），三周連跌下來，市值失血超過9000億美元，為今年最嚴重頹勢。倒是輝達本周止跌反彈6%，是七雄中唯一周線止跌的股票。

UMB Financial投資長凱利認為，公債殖利率可能還有上升的空間。他認為公債殖利率往往會在Fed升息周期結束前達到高峰，不過，「Fed正發出明確訊號：別以為他們已完成升息」。

美債多頭派堅持押注

全球若干知名基金經理人堅信美國即將陷入衰退，今年重押政府公債，以彌補去年遭受的嚴重損失。然而，這個策略再次失敗，持續的拋售讓他們的回報率表現不如人意，考驗著他們的毅力。上周尤其令人痛苦，隨美債殖利率觸及15年來高點，美國政府債券 的年回報率下跌至負值，反映利率可能在未來數年保持高位，而經濟能夠承受得起這樣的利率水平。

其中最具代表性的債券多頭之一、摩根大通資產管理公司固定收益部門的投資長Bob Michele表態不退縮。2019年，他正確預測了美國公債殖利率從2%下滑至零，現在他的策略是每當債券價格下跌就買進。

不只Michele、Columbia Threadneedle 的 Gene Tannuzzo，以及安聯 Mike Riddell 等債市看漲派仍堅持策略，有些人調整債券期限以提高表現。

中國要求金融機構加大貸款投放 支持地方債務風險化解

中國央行和金融監管機構與銀行高管會面，要求銀行增加貸款以支持經濟復甦，反映決策者對經濟前景惡化的顧慮。

根據中國央行周日的聲明，中國人壽的主要負責人、滬深交易所同樣出席於周五召開的會議。會議與金融部門討論了防範和減少地方債務風險。

中國央行周二意外大幅降息，以提振面臨房地產衰退惡化及消費者支出疲軟風險的經濟。在此意外操作不久，中國公布了令人失望的7月經濟景氣數據，顯示消費支出、工業增加值和投資全面下滑，失業率上升。

公告指出，主要金融機構，特別是國有大行，要加大貸款投放力度，適當引導平緩授信波動。

中太陽能板洗產地 美課重稅

美國商務部高層官員說，美國政府已在18日決定，要對在東南亞四國「洗產地」的中國太陽能板大廠課徵進口稅。調高關稅的措施要到2024年6月才會實施，因為目前還在美國總統拜登給予的兩年豁免期之中。

彭博資訊稍早報導，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等東南亞國家出口的太陽能電池與模組，可能在2024年6月面臨高達254%的關稅稅率。

根據商務部估算，這些國家輸美太陽能板，占美國太陽能板供應比率近80%。

中國在台海周邊舉行軍演 對台獨勢力發出「嚴重警告」

中國軍方表示正在台島附近舉行演習，稱這是向台獨分裂勢力發出警告。數日前，副總統賴清德過境美國並在巴拉圭會見美國官員。

中國人民解放軍表示，此次海空聯合戰備警巡和聯合演訓是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的「嚴重警告」。中國人民解放軍在隨後的聲明中說，重點演練搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力。

台國防部表示正在嚴密監控局勢，並已部署任務機、艦和岸置飛彈系統監控應對。

台灣國防部稱中共軍演是「不理性的挑釁行為」。台灣國防部稱，自周六上午9時起，陸續偵獲42架次解放軍飛機出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另有八艘中國海軍艦艇配合執行聯合戰備警巡。