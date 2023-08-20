超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

美國消費者在新冠疫情期間累積超額儲蓄 ，在高通膨環境下正持續消耗，算總帳的日子逐漸接近中，消費者的因應方式將決定美國經濟能否躲過衰退。

過去兩年來，美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢，也使經濟在承受聯準會（Fed）大幅升息的壓力下繼續成長。但隨著這筆緩衝現金愈花愈薄，消費者將更加依賴薪資所得維持生活水準。

華府布魯金斯研究所學者艾德堡與高拉斯指出，「這使家庭處於十字路口」，因為須考慮如何調整支出，以及是否要增加負債，尤其是低收入勞工 更缺乏調整空間。兩人說，目前還沒到警戒線，若財務困難的家庭持續借貸消費，較令人擔憂。

經濟學者對這個趨勢的看法分歧。一些學者認為消費者還面臨其他難題，例如10月起數百萬積欠學貸者將恢復還款。由於利率猛升，且信用更難取得，消費者必須削減支出，可能造成經濟萎縮，甚至衰退。

瑞士銀行首席美國經濟學者平格指出，「愈來愈多家庭將被迫緊縮預算，這對消費支出不利」。他預料年底時美國會陷入輕度衰退。

樂觀派經濟學者則認為通膨正在下降，且就業市場仍然穩固，因此消費者儲蓄雖劇減，仍有能力持續花錢。穆迪分析公司首席經濟學者詹迪表示，「所得成長比通膨更強，因此消費者靠超額儲蓄維持支出的必要性正在消退」。

美國7月零售銷售月增0.7%，遠超出預估，且沃爾瑪、目標百貨及家得寶公布的上季獲利都高於預估，但主管審慎看待未來幾個月的展望。

美國民眾究竟還有多少超額儲蓄，目前仍不清楚。Fed主席鮑爾曾說，可能仍有一些餘額，但支持消費的「主要動力」在於勞動市場強勁，提高勞工所得。