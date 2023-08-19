美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

中國是世界第二大經濟體，也是全球三分之一經濟成長的驅動力，一旦中國經濟情勢急轉直下，當地消費者和企業信心崩垮、支出和投資 縮手，世界各國都會遭殃。

巴隆周刊（Barron's）報導，中國經濟向下沉淪，首當其衝的將是與中國貿易關係密切的歐洲、亞洲，以及生產大宗商品的新興市場 國家。相形之下，美國經濟因為主要靠消費者支出挑大樑，而不是仰賴對中國出口，所以直接衝擊相對輕微。然而，若是中國經濟動盪掀起的漣漪效應持續蔓延、擴大，美國和其他國家也難豁免於難，倘若北京 決策當局未能儘速採取果斷行動穩住經濟局勢，更會是如此。

中國經濟面臨硬著陸

疫後解封的經濟復甦力道不如預期，消費者和企業信心委靡不振，6月青年失業率飆上21%，7月經濟數據也令人失望連連。房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，正打擊中國影子銀行業，中融國際信託傳出逾期兌付投資產品的票息與本金。種種經濟敗象畢露，讓全球金融市場近日籠罩一片陰霾。

投資人期盼北京當局會像昔日一般，祭出強力的刺激措施，讓經濟轉危為安。但據巴隆分析，中國國家主席習近平如今聚焦於降低地方政府債務衍生的金融風險，已不願回頭走舉債投資基礎建設的老路，或採取措施重新吹大房地產泡沫。決策官員也對猛烈降息裹足不前，以免觸動人民幣對美元失序貶值。

這些考量讓北京政策綁手綁腳，許多經濟學家因此認為，中國可能正步向某種「硬著陸」，看來今年成長5%的目標難以達成。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家預估，中國今年成長率甚至可能跌破3%，就中國經濟而言已稱得上是「衰退」了；即使北京加碼刺激措施，下半年成長率平均可能只有3%。

全球經濟與企業恐遭連累

中國經濟惡化，可能導致國際貨幣基金（IMF）估計今年全球成長率可達3.5%的預期未能實現，尤其是深深仰賴對中國出口的歐洲國家，以及生產大宗商品的新興市場國家，例如巴西和印尼。

美國因為僅8%的出口銷往中國，國內消費者支出和服務業景氣仍強，也可提供緩衝。但大型跨國企業如卡特彼勒（Caterpillar）和杜邦（DuPont）已警告可能受到影響；如果中國消費者和企業進一步縮減支出，就連蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）也將面臨壓力。

中國央行過去三個月來已兩度降息，可能使人民幣承壓並提振美元。而美元走強可能傷害美國出口商。

美國經濟也難豁免間接衝擊

儘管中國經濟轉弱本身，不太可能經由傳統經濟管道讓美國偏離「軟著陸」軌道；但經濟學家警告，美國未必能避免受到影響。這是因為，其他更倚賴中國市場的國家，可能面臨訂單大減，在自身難保的情況下不得不大砍對美國貨的需求，因而間接打擊美企。

但投資策略師最擔心的是，中國經濟若不能儘快恢復穩定，可能導致世界各地投資氣氛轉向規避風險，掀起一股全球市場賣壓。BCA策略師布達言指出，2015年，人民幣重貶且中國房市也出狀況時，全球市場隨之動盪，導致美股標普500指數大跌20%。所以，即使中國問題不影響美國「軟著陸」，美股在全球市場風聲鶴唳之際也難逃池魚之殃。

萬一聯準會（Fed）一連串升息抑制經濟的效應終於充分展現，中國需求疲軟又在那時給美國製造業揮來一記重擊，加上中國經濟問題加劇引爆全球資產市場賣壓、嚇得消費者縮減支出，那麼美國經濟前景仍可能風雲變色。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點