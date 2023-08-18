那指連跌三周 去年底來首見

美國10年期國債殖利率17日升至2022年10月以來最高水平。(路透)

由於華爾街8月持續陷入困境，美股本周全面收跌。

道瓊工業平均指數上漲25.83點或0.07%至3萬4500.66點。史坦普500指數小跌0.65點或0.01%至4369.71點；那斯達克綜合指數下跌26.16點或0.2%至1萬3290.78點。

由於財報令人失望，是德科技(Keysight Technologies)下跌13.78%。迪爾(Deere)和雅詩蘭黛(Estee Lauder)公布財報後股價也分別下跌5.35%和3.31%。Meta、亞馬遜、微軟和Alphabet等主要科技公司的股價本周繼續下跌。

道指本周收跌2.2%，為3月以來最大單周跌幅。與此同時，史指下跌2.1%，連續第3周下跌，為2月以來最長連跌走勢。那指下跌2.27%，連續第3周下跌，為去年12月以來首見。

Global X ETF資深投資 組合策略師克魯佛(Michelle Cluver)表示：「我覺得市場正在重新思考7月以來的樂觀情緒，當時認為會軟著陸。」

她補充指出：「現在經濟仍在成長，但利率需要提高多少仍存在疑問，因此本月的討論重點是較長期限的殖利率 。」

美國10年期國債殖利率17日升至2022年10月以來最高水平。主受Fed 7月會議紀錄的刺激；該紀錄顯示，由於通膨擔憂依然存在，未來可能會進一步升息。

然而，殖利率18日從高位回落，10年期國債殖利率下跌約5個基點至4.25%。

在加州Blue Shield放棄與醫療保健公司CVS的藥品福利合作夥伴關係，轉而與庫班(Mark Cuban)的Cost Plus Drugs和Amazon Pharmacy合作後，Edward Jones將CVS Health的股票 評級從買進下修至持有。

分析師博伊蘭(John Boylan)在給客戶的報告中寫道，「雖然這只是一份合約，但它給藥品福利經理產業帶來了不確定性。」隨著時間演進，他預計CVS將繼續向「一站式」醫療保健服務公司發展，但認為新的藥房福利管理(PBM)合約模式是近期股票和整體產業「懸而未決」的問題。

他寫道，「在我們看來，CVS做了一件令人欽佩的工作，實現業務多元化以獲取更多的醫療保健資金。」「從長遠來看，這種多元化應該有助於CVS，但它部分被PBM業務的不確定性所抵消。因此，我們現在認為這些股票的估值是合適的。」

隨著利率再次上升，投資人正在轉向短期債券基金。根據FactSet數據，iShares 0-3個月國債ETF(SGOV)過去一周吸引超過5億元淨流入。該基金本月至今大致持平。

iShares 20+年期國債ETF(TLT)本月大幅下跌，投資人在8月撤資約18億元。

BMO Wealth Management投資長馬永裕(Yung-Yu Ma)表示，在岸趨勢可能會給美國基礎建設產業帶來巨大的上漲空間。

他指出，基礎建設在某種程度上是工業材料業下的一個組成因素。他強調大型製造項目興起源於在岸外包的努力，「在美國，所有這些都擁有良好的跑道，並且不僅是短期、而且未來幾年內都會有大量美元投入。」

這位投資策略師對商業房地產持悲觀態度，強調零售和多戶住宅面臨的挑戰，「多戶住宅建設數量巨大，現有房產在未來幾年內必須以更高的利率進行再融資。」「因此，我們認為這是一個持續的利空，雖然進展緩慢且可控，但的確增加了區域銀行可能面臨的一些挑戰。」

夏威夷電力公司(Hawaiian Electric)的監管文件顯示，該公司正在尋求專家建議，作為「審慎遠景規劃的一部分」，該公司股價飆升14.46%。該公司表示，其目標不是重組，而是「繼續成為茂伊島和該州所需的財務實力雄厚的公用事業公司」。

該電力公司本月股價暴跌逾64%，因遭控未能採取適當行動防止茂伊島致命的野火。

Stephens表示，網絡安全股票Tenable是個買入機會，其股價可能會飆升30%以上。

分析師寇利(Brian Colley)首次對Tenable Holdings給予加碼評級，指稱該股可以在預防性安全領域獲得進一步的市占率。他的60元目標價意味著該網絡安全股票可能會比17日收盤價44.22元飆升35%。