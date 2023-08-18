迫在眉睫 恒大離摘牌下市剩33天 等待重組或破產裁決

中國大型地產商恒大集團當地時間17日，向位於曼哈頓的美國破產法院申請破產保護。（路透）

已資不抵債的中國房地產巨頭「恒大集團 」17日在美國申請破產 保護，震撼市場，港股恒大系18日更集體下挫，恒大物業一度跌近20%至0.53港元，再創上市新低；恒大汽車一度跌超17%。陸媒指出，恒大還面臨著一項頗為棘手的問題，目前距離中國恒大股票停牌18個月的最後日期9月21日只剩33天，若恒大無法在這個時間前解決清盤呈請的問題並成功復牌，上市主體將被摘牌。

上海第一財經指出，中國恒大至今已推遲了5次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恒大的股票才能復牌交易。

據報導，恒大目前正在進行境外債務重組 ，這項今年3月提出的債務重組方案，於7月時已獲得香港法院批准，債權人將在8月對離岸債務重組計劃進行表決，並可能在9月的第一周獲得香港和英屬維爾京群島法院的批准。

針對恒大向美國破產法院申請債權人保護，上海市海華永泰律師事務所高級合夥人孫宇昊分析指出，恒大目前明顯缺乏清償能力，其在美申請的破產保護如能通過，則能夠達到暫停美國境內針對恒大的訴訟程序，為離岸債務重組計劃的通過創造良好的條件，「未來若恒大能重組成功，則其具備了起死回生的可能性」。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜指出，如果法院裁定進入破產保護，則有利於恒大排除債權人追責與訟爭干擾，從而一邊維持公司正常經營來保交樓，一邊與債權人協商促進債務重組。但若在此期間，債權人與實控人無法達成重整協議，破產事宜就會進入清算程序。

至於恒大方面提議在9月20日舉行破產保護聽證會，柏文喜表示，該聽證會即法院公開聽取恒大及其他破產保護關係人有關恒大申請破產保護的理由與主張闡述，之後再由恒大提交補充資料，聽證會的內容將是法院裁定恒大是否能進入破產保護程序的基礎。