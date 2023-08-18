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美股後市全看「七大咖」中的這支 但不是Nvidia

編譯湯淑君／綜合外電
股市近日來遭遇一連串打擊，欲振乏力。美銀（BofA）策略師認為，美股接下來怎麼走，可能全看七大科技股中的微軟表現如何而定。(路透)
股市近日來遭遇一連串打擊，欲振乏力。美銀（BofA）策略師認為，美股接下來怎麼走，可能全看七大科技股中的微軟表現如何而定。(路透)

股市近日來遭遇一連串打擊，欲振乏力。美銀（BofA）策略師認為，美股接下來怎麼走，可能全看七大科技股中的微軟表現如何而定。

MarketWatch報導，美銀策略師哈奈特領導的團隊18日發布報告指出，微軟若無法守在新高價位附近，「股市和債市盛行的說法可能轉變，從上半年的逢低買進，變成下半年的逢漲就賣」。

微軟上月宣布定價高於預期的人工智慧（AI）工具，激勵股價在7月18日漲抵每股359.49美元的新高價位，但之後股價走勢就步履蹣跚。今年AI題材是美國科技股大漲的主要驅動力，進而帶動美股大盤勁漲。年初迄今微軟股價已飆升32%，但8月來已回跌逾5%。

微軟是「七大」科技股中的一員，最近這些大型科技股紛紛回跌。臉書母公司Meta 17日尾隨微軟、蘋果和輝達（Nvidia）之後，也跌入修正領域，亦即股價從前波高峰回跌至少10%。同屬「七大」成員的特斯拉，如今股價已陷入熊市，亦即從前波高峰大跌逾20%。

美股今年1月至7月漲勢如虹，但本月來銳氣大減，反映投資人擔心聯準會（Fed）可能進一步升息，也憂慮美債殖利率竄升。中國房地產開發商恒大17日在美國聲請破產保護，更加重市場悲觀氣氛。

哈奈特與其團隊警告，中國若傳出更多利空消息，可能進一步打擊股市。美銀策略師團隊說：「中國『信用違約事件』已經嚇壞全球市場，但我們認為，中國事件很快就會引來大規模（國際）政策反應。」

美銀團隊說，倘若決策官員的反應把債券殖利率和中國人民幣雙雙從險境拉回來，那麼先前遭到鄙視的美股，像是美國不動產信託（REITs），將「因此成為最佳避險工具」。

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