美股氛圍變 高盛示警：從「逢低買進」變「逢漲就賣」

高盛分析師發布報告示警，提醒投資人注意現在美國股市氛圍已轉惡，「不再是逢低買進的市場」。(路透)

聯準會（Fed）會議紀錄中流露的一系列「鷹」訊，幾乎指向未來將進一步升息，也給投資 人8月獲利了結出場增添新的理由。高盛 分析師更發布報告示警，提醒投資人注意現在美國股市氛圍已轉惡，「不再是逢低買進的市場」。

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat技術策略長紐頓向客戶報告說，最近這波股市賣壓「循序漸進」，而且只是「短線拉回，應會導致一波漲勢再起」。但他也附加但書：也許要到8月底Fed傑克森洞會議過後，美股 才會反彈。

相較下，高盛常務董事魯布納的看法更悲觀，他在研究報告中寫道：「過去幾周來，市場情緒明顯轉變。這不再是逢低買進的市場。」

魯布納在報告中指出，一些市場現象令他憂慮。例如，標普500指數周二（15日）收盤跌破4,475點的50日移動均線；同一天，與標普500指數連結的「零日到期」（ODTE）選擇權成交量也躍上空前最高水準，令一些市場人士擔心賣壓湧現。果然，標普500指數15日收跌1.1%。

他還指出，在E迷你標普500期貨迅速轉移風險的能力（亦即他所謂的「top book」流動性），過去兩周來已陡降56%。

魯布納說：「這是新發展。投資人交易行為已轉變，從『逢低買進』（BTD）轉變成『逢漲就賣』（STR）。這是調性和情緒的新變化。我很少這麼說。」

這位研究資金流動20年的高盛股市老手表示，他還擔心美股即將為期兩周的「假期逆風」--從本周五（18日）起去度假，直到9月5日返回。

他說：「這關係重大，因為對於任何潛在的負面消息，風險容忍度極低。」他舉例說，中國大陸傳出的經濟壞消息、下周傑克森洞央行會議，以及輝達（Nvidia）財報。

魯布納說：「對市場信心來說，輝達難道不是此刻最重要的股票嗎？我認為是的，這一檔股票可說是上半年一切美好的縮影。但現在市場情緒是防守，不是攻擊。」

他擔心，9月美股表現通常欠佳的季節性因素，可能提早在那段兩周假期之前就發酵。他指出，自1928年以來，標普500指數9月份的報酬率中位數是負1.56%，可謂「全年最糟的月份」。