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聯準會升息疑慮中國經濟困境夾擊 亞股大多收黑

中央社香港17日綜合外電報導
聯準會（Fed）可能再次升息的疑慮再起，而中國經濟困境又繼續牽動投資人敏感神經，亞洲股市今天加入全球股市拋售行列，收盤大多挫低。(美聯社)
聯準會（Fed）可能再次升息的疑慮再起，而中國經濟困境又繼續牽動投資人敏感神經，亞洲股市今天加入全球股市拋售行列，收盤大多挫低。(美聯社)

聯準會（Fed）可能再次升息的疑慮再起，而中國經濟困境又繼續牽動投資人敏感神經，亞洲股市今天加入全球股市拋售行列，收盤大多挫低。

法新社報導，聯準會7月貨幣政策會議紀錄顯示，有2名決策官員反對調高利率，但「大多數與會者」預期美國物價上漲情況持續的風險高，可能有必要進一步緊縮貨幣。

這些官員的看法打擊了投資人的信心，他們原本冀望美國目前利率水準已經觸頂，因為有連串經濟數據顯示，通貨膨脹率正在下降、就業市場也在走軟。

儘管根據芝加哥商品交易所（CME）的資料，期貨市場目前反映聯準會9月會議有接近9成機率按兵不動；但有越來越多投資人相信，接下來還會有升息行動。

美國股市3大指數昨天收盤悉數挫跌，賣壓主要來自對利率升高敏感的科技股。美國10年期公債殖利率也觸及2008年全球金融危機高峰期以來最高水準。

今天亞洲股市除了受到歐美市場的負面情緒滲透影響，投資人對中國經濟的擔憂也讓拋售氣氛加重。因為昨天出爐的新數據顯示，中國新屋售價連續第2個月下跌，凸顯當地房市問題嚴重。

亞股今天大多應聲收低，東京股市下跌0.4%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也全數收黑。

但上海股市在逢低買氣加持下收高0.4%，台北、曼谷股市也收漲。香港股市則收在平盤。

殖利率 投資 聯準會

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