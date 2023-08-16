美國公債殖利率創2008年來最高 「債券年」暫且成空

美國10年期公債殖利率收在4.258%，創下2008年6月來最高收盤水準。（美聯社）

美國10年期公債殖利率 周二漲抵15年來最高，美債指數轉轉為負值，今年輪由債市表現的期待轉眼落空。對借貸者而言，也代表要負擔的舉債成本更高，也引發華爾街對股市、債市和房市可能受到潛在影響的疑慮。

作為整體經濟利率關鍵基準的美國10年期公債殖利率收在4.258%，高於周二的4.220%，並創下2008年6月來最高收盤水準，當年正值雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉、聯準會（Fed）採取擴張性貨幣政策，導致美國公債殖利率十多年來處於歷史低位的前幾個月。

截至周二，衡量美國票券和公債的彭博美國公債指數今年回報率轉為-0.13%。

公債殖利率上揚，令投資 人感到不安，因為過去殖利率勁揚，有時會破壞市場的穩定。由於10年期公債殖利率仍遠低於Fed所定短期利率的水準，有些分析師認為還有繼續攀升的空間。這種情況可能會導致意想不到的干擾，因為投資人將被迫解除原先基於殖利率下跌預測的押注。

Columbia Threadneedle Investment利率策略師Ed Al-Hussainy說：「政策傾向於在更長時間內維持更偏緊縮的立場。」此外，「我們可能有空間削減部分已消化的政策放寬押注。」

同時，市場預期在未來一季，為填補更高的聯邦赤字，美國財政部 舉債會增加，促使投資人要求更高的利率。

在通膨保值公債（TIPS）市場上，10年期債券的實際殖利率超過1.9%，創下2009年以來最高。實際殖利率剔除了通膨的影響，代表投資人要求的無風險回報率。

美國經濟強勁成長已導致美債殖利率上揚，而Fed減持部分公債，加上美國財政部必須對外擴大發債，更加劇實質和名目殖利率成長的壓力。

Fed上個月將政策利率調高至5.25%-5.5%。與Fed未來會期掛鉤的交換合約仍預料2024年會降息，但定價對應的降息幅度已降至1個百分點左右。美國公債方面，Fed透過量化緊縮每月縮表至多600億美元。

對Fed政策利率變化更加敏感的美國2年期債券殖利率約為4.98%，周二自7月於5.12%附近見頂以來一度突破5%。

Pimco投資組合經理Michael Cudzil說：「在接下來11月和2月的幾輪再融資中，美國公債標售規模將再次上升。同時如果通膨沒有回落，那麼市場將需要更高的殖利率來吸收這一供應」。