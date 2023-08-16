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Fed官員憂通膨復萌 美債殖利率漲至15年最高

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed 7月會議紀錄顯示，大多數決策者繼續以對抗通膨為優先任務，增加利率前景的不確定性。路透
Fed 7月會議紀錄顯示，大多數決策者繼續以對抗通膨為優先任務，增加利率前景的不確定性。路透

美國股市周三再度下跌，美國公債殖利率漲至15年高點，聯準會（Fed）最近一次政策會議紀錄顯示，官員擔心通膨可能復萌。

史坦普500指數收盤下跌33.53點，跌幅0.8%，收在4404.33點，兩個交易日下跌1.9%，為4月以來的最大兩日跌幅，也連續二日收於在50日均線以下。那斯達克綜合指數下跌156.42點，跌幅1.2%，報1萬3474.63點。道瓊工業指數下跌180.65點，跌幅0.5%，報3萬4765.74點。美股三大股指8月來均下跌至少2.2%。

Fed 7月會議紀錄顯示，大多數決策者繼續以對抗通膨為優先任務，增加利率前景的不確定性。

美國10年期公債殖利率收在4.258%，為2008年6月以來的最高收盤水準，一天前為4.22%。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說：「我同意決策者的看法，我們並不相信通膨問題已經完全過去了。我認為，整個9月到10月，市場都將十分緊張，猜測Fed會採取什麼行動。」

儘管投資人普遍預期Fed貨幣緊縮政策將接近尾聲，但對Fed可能將利率維持在當前水準更長時間的疑慮揮之不去。

「Fed別無選擇，只能將利率維持在高位，直到他們確信通膨預期得到抑制，」盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示，「否則，一些灰燼恐將重燃。儘管兩位Fed官員傾向於7月維持利率不變，但要記住，暫停升息與政策轉向不同」。

銀行股延續跌勢，史坦普500銀行股指數下跌1%，美銀在大型銀行中領跌，收挫2.2%。

輝達（Nvidia）回吐盤中漲幅，收跌1%，又有兩家券商在在該公司下周發布財報前調升目標價。

Target上漲近3%，這家大型零售商公布的第2季獲利超出預期。沃爾瑪（Walmart）收復稍早失地，接近平盤，該公司將於周四公布業績。

電動車製造商VinFast 大跌19%。該股在15日上市首日上漲逾兩倍，市值超越全球最大的汽車製造商。

殖利率 史坦普500 投資

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