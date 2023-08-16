Fed暗示繼續升息 股市連跌2日

英特爾下跌3.57%，領跌道指。(路透)

美股收跌，投資 人消化了Fed 7月會議記錄，暗示可能繼續升息。

道瓊工業平均指數下跌180.65點或0.52%，收在3萬4765.74點。史坦普500指數下跌33.53點或0.76%，收在4404.33點。那斯達克綜合指數下跌156.424點，收在1.15%收1萬3474.63點。這是三大股指連續第二個交易日下跌。

在Fed 7月會議紀錄中，官員們表示可能需要進一步緊縮以降低通膨：「由於通膨仍遠高於委員會的長期目標，且勞動市場依然緊張，大多數與會者繼續認為通膨存在重大上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策。」

聯邦基金利率目前在5.25%至5.5%之間，為22年來最高水平。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「市場繼續拋售，因為Fed會議紀錄強調經濟背景需要回落，從而需求相應疲軟。」「最近的第3季GDP預測加上新的零售銷售數據，顯示經濟的基礎更加強勁，這當然不是Fed在實現物價穩定的所謂『最後一英里』時所希望看到的。」

英特爾下跌3.57%領跌道指。通訊服務、房地產和非必需消費品是史指中表現最差的類股板塊，都下跌超過1%。

與此同時，企業財報季即將結束。即使下修全年財測，目標百貨仍上漲2.96%。保險公司Progressive也因財報而上漲8.87%。

晨星表示，其研究中的所有3支房屋建築股「根據我們今天的指標，看來都完全符合其估值」，其中包括巴菲特的波克夏控股本周披露第2季買入的兩支股票 。

根據其向SEC申報的最新13F文件，波克夏控股第2季買進價值7.26億元的D.R. Horton股票、價值7000萬元的NVR股票和1720萬元的Lennar股票。

晨星公司分析師伯納德(Brian Bernard)給予D.R. Horton三顆星評級，並將其合理價值定在每股120元，低於16日收盤價122.69元； 晨星公司也給予Lennar三顆星，並將其合理價值定為133美元，比16日收盤水平高出約8%；Toll Brothers為三顆星，目標價76元，比最新收盤價低5%以上。晨星未對NVR評級。

分析師齊尤賓斯基(Susan Dziubinski)寫道，晨星公司預計2023年新屋開工總量將下降17%至129.5萬套，單戶住宅開工量將下降18%至82.5萬套，多戶住宅開工量將下降14.5%至47萬套。

高盛 衍生品研究團隊表示，8月下半月發布的零售財報，經過期權交易為投資人提供了上漲潛力。

分析師帕尼(Sesha Phani)在給客戶的最新報告中表示，Bath & Body Works、Macy's和Nordstrom在下周財報發布之前都是看漲期權的多頭候選人。雖然零售環境動盪，高盛分析師仍對這3家公司的管理策略持樂觀態度。

經由購買看漲期權，投資人可以在財報發布後上漲時抓住股票的上漲空間，同時在結果差於預期時限制下跌風險。

高盛將Tanger Factory Outlet Centers和Kimco Realty兩家房地產投資信託公司的評級從「買進」下修至「中性」。

分析師伯羅斯(Caitlin Burrows)在報告中寫道，過去12個月Tanger的營運資金(FFO)倍數擴大了74%，其股價明顯優於市場普遍預期修正值，且其倍數接近整個房地產投資信託基金的倍數成長趨勢線。

她還預計Kimco的FFO增幅將比之前想像的更為有限。她表示，雖然其FFO增幅將在2024年和2025年加速，但將落後於零售同行。

今年至今，Tanger Factory Outlet上漲34.5%，而Kimco Realty則下跌9.46%。

由於對需求疲軟和房產市場低迷的擔憂，中國疲弱的經濟數據令市場感到不安。雖然這個消息在15日交易時段削弱了投資人信心，但卡森集團董事兼宏觀策略師瓦爾基思(Sonu Varghese)認為，中國經濟惡化的影響將更多地體現在債券市場，而不是股票市場。

他說，「我不想說我們不受中國發生的事情影響；但若真要說有，我相信這將對債券市場產生更大的影響。」