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蝦皮母公司股價創史上最重崩跌 因宣布加強蝦皮投資恐再陷虧損

編譯劉忠勇／綜合外電
Sea打算擴大營運旗下線上購物平台蝦皮，但這些投資會對獲利產生影響，可能會造成虧損。（路透）
Sea打算擴大營運旗下線上購物平台蝦皮，但這些投資會對獲利產生影響，可能會造成虧損。（路透）

蝦皮母公司Sea公布上季營收成長降到最低且未達分析師預期，並表示將加強電商投資，且可能因此導致虧損。受此消息衝擊，Sea周二在紐約掛牌股價收盤狂崩28.7%，創下上市以來最大跌幅。

Sea第2季營收僅增 5.2%，反映電商促銷減少的影響，遊戲收入下降 41%。執行長李小冬表示，該公司打算擴大營運旗下線上購物平台蝦皮，「這些投資會對我們的獲利產生影響，可能會造成虧損」。

消費者不太願意花錢之際，Sea 原本將獲利能力置於追求成長之上。如今李小冬在電商事業改弦易轍。阿里巴巴的 Lazada、以及 TikTok 等新進入者加入競爭，讓在東南亞網購業領先的蝦皮倍感壓力。

TikTok於2021年推出網購服務TikTok Shop，首先在印尼開辦，接著擴展至東南亞其他市場。東南亞電商目前是蝦皮、Lazada、Tokopedia三分天下的局面。

李小冬周二在法說會上表示，透過直播、短影片和與網紅合作，電商正經歷「多元化用戶參與的成長」。「如此發展為我們提供了進一步的機會，可擴大和拓展我們長期有利可圖的市場。鑒於這些積極的發展和趨勢，我們已開始並將繼續加強投資，擴大我們在各個市場的電商事業。」

Sea 第2季營收為31億美元，低於分析師原估的32億美元。蝦皮營收成長放緩至21％，也是歷來最低增幅。

就獲利而言，Sea上季淨利為3.3億美元，由去年同期淨損 9.31億美元轉盈。 蝦皮上季未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利為1.5億美元，去年同期淨損6.48億美元。

蝦皮上季營收成長放緩至21％，是歷來最低增幅。
蝦皮上季營收成長放緩至21％，是歷來最低增幅。

電商 東南亞 投資

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