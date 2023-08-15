憂中國地產和美銀行股 道指大跌361點

由於對全球經濟、尤其是中國的擔憂，以及美國銀行股的下跌，共同給華爾街帶來壓力，美股收跌。路透

由於對全球經濟、尤其是中國的擔憂，以及美國銀行股的下跌，共同給華爾街帶來壓力，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌361.24點或1.02%收3萬4946.39點。史坦普500指數下跌51.86點或1.16%收4437.86點，跌破50日移動均線，可能預示著下跌趨勢的開始。那斯達克綜合指數下跌157.28點或1.14%至1萬3631.05點。

美國金融股走弱。 摩根大通 和富國銀行下跌2.3%，美國銀行下跌3.2%。惠譽警告可能不得不調降包括摩根大通在內數十家銀行的信用評級。穆迪上周下修10家美國銀行的評級，同時將其他大型機構列入可能降評的觀察名單。

地區銀行股的股價也走低，SPDR S&P Regional Banking ETF(KBE)下跌3.1%。明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利表示支持「大幅加強」資本監管，他表示：「目前情況似乎相當穩定。」「風險在於，如果通膨沒有完全得到控制，我們必須進一步提高利率以將其降低，銀行業可能會面臨比目前更多的損失。這些壓力將來可能會再次爆發。」

在中國公布令人失望的經濟數據以及人民銀行意外降息後，全球投資 人信心也走弱。

7月中國工業生產同比成長3.7%，低於預期。零售額成長也低於預期，中國人民銀行將利率從2.65%下修15個基點至2.5%。 但這並沒有緩解投資人的擔憂，反而加劇了人們對中國陷入困境的房產市場的擔憂。

Horizon Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示，「今年操作中國議題一直是試圖領先於政府政策和政府紓困 措施。但到了某個時點，你就會不再相信」政策制訂者能成功推動經濟成長。

他補充指出：「市場似乎再次開始得出這樣的結論，這可能是今年第三次，即中國政府不太可能提出實質的方式進行紓困。」

最大零售商的財報周15日開始。家得寶公布的每股獲利和營收超出分析師預期，推動其股價小幅走高。本周交易員將解析目標百貨和沃爾瑪的財報。

數據方面，美國7月零售銷售數據優於預期，代表消費者強於預期。社會消費品零售總額環比成長0.7%。根據《道瓊》的數據，經濟學家預計增幅為0.4%。

布義特原油期貨在最近幾個交易日回升後，15日下跌1.53%至每桶84.89元，盤中一度觸及84.29元的低點，為8月8日以來最低水平，當時布蘭特原油交易價格低至83.32元。

今年至今，布蘭特原油期貨已下跌1.19%。

根據13F申報文件，Ole Andreas Halvorsen旗下Viking Global在第2季削減了對科技巨頭亞馬遜的押注，並完全撤回對Block的投資。

該公司還減碼Facebook母公司Meta的股份，同時加碼Netflix的股份，並增加了UPS的投資。

根據亞特蘭大Fed的最新預測，美國經濟在第3季事實上並未放緩陷入衰退，反而正在獲得顯著成長。

根據更新後預測，其GDPNow追蹤數據顯示7月至9月期間成長率為5%，高於一周前預期的4.1%。如果數據成真，這將是2021年第4季以來最快的成長。

商務部零售銷售數據顯示7月支出成長0.4%，將個人消費支出成長預期從3.2%調升至4.4%。消費者支出約占美國所有經濟活動的三分之一。

Spouting Rock Asset Management首席策略師威廉斯(Rhys Williams)表示，西方投資人應對中國採取觀望態度，直到中國再次嘗試推動房地產開發。

《彭博》周末報導指稱中融國際信託延後向客戶支付到期理財產品，這加劇了投資人對中國陷入困境的房產市場的擔憂。

威廉斯表示，這些擔憂是很合理的，但他預計中國政府最終將提高激勵措施和發行更多債務增加流動性來緩解該行業的壓力。不過，他建議交易者在此之前仔細監控情況。