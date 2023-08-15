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零售銷售太火熱 美股早盤開低 道瓊嚇跌200點

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數14日早盤開低，回吐前一日漲勢，道瓊工業指數下跌200點，原因是美國7月零售銷售數據比分析師預期更火熱，引發投資人擔憂聯準會（Fed）將在更長的時間內把利率維持在高檔。(美聯社)
美股三大指數14日早盤開低，回吐前一日漲勢，道瓊工業指數下跌200點，原因是美國7月零售銷售數據比分析師預期更火熱，引發投資人擔憂聯準會（Fed）將在更長的時間內把利率維持在高檔。(美聯社)

美股14日早盤開低走低，回吐前一日漲勢，道瓊工業指數下跌逾200點，原因是7月零售銷售數據比分析師預期更火熱，引發投資人擔憂聯準會（Fed）將在更長的時間內把利率維持在高檔。

道瓊工業指數早盤下跌222.86點或0.63%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和0.52%。費城半導體指數和台積電ADR均跌逾1%。

商務部15日美股盤前公布，7月不含汽車的零售銷售月增1%，高於前月的0.2%和分析師預估的0.4%；零售銷售（不含汽車及汽油）月比增加1%，也高於6月的0.3%和市場預估值0.4%。零售銷售（控制組）也增加1%，高於前月的0.6%和市場預估的0.5%。

在最新零售銷售數據出爐後，市場交易員押注Fed在9月暫停升息的機率降至86.5%，低於數據公布前的89%；10年期公債殖利率也攀升至接近十個月來高點。

摩根大通、花旗集團、富國銀行及美銀（BofA）早盤盡墨。此前信評機構惠譽（Fitch）警告說，可能不得不調降包含摩根大通在內數十家銀行的評級。

此外，中國人民銀行（中國央行）15日調降中期借貸便利（MLF）的得標利率，總計下調15個基點至2.5%，降幅較前次更大。市場認為，這樣出乎意料的調整和中國經濟復甦乏力有關。

殖利率 摩根大通 道瓊

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