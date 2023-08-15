彭博：經濟強韌 美元將維持強勢更長一段時間

彭博策略師認為，美元將因經濟強韌，維持強勢更長一段時間。(路透)

儘管美國聯準會（Fed）升息 循環預料即將告終，交易員仍押注Fed將維持利率高於通膨率一段時間，帶動美國10年期公債殖利率 勁揚，吸引美元買盤並挫敗美元空頭，日圓也貶向之前促使決策當局干預匯市的價位。彭博策略師認為，美元將因經濟強韌，維持強勢更長一段時間。

美國10年期實質公債殖利率14日在紐約尾盤攀漲6個基點至1.84%，為2009年來最高水準，正直的報酬率吸引投資大買美元，美元指數14日收盤強升0.3%，15日盤中維持平盤，報103.117。

日圓兌美元14日重貶0.4%後，15日盤中回穩，報145.47日圓，但距離「干預阻力線」依然不遠；去年9月22日，日本在日圓貶至145.90日圓時干預匯市。滙豐亞洲外匯研究部門主管周淑芬認為，若財務省干預匯市，將把日圓匯價拉回145~148日圓區間，否則日圓空頭部位可能進一步重建。

市場預期美元將維持堅挺。高盛 策略師團隊指出，美元很難大幅貶值，因為市場聚焦於美國經濟優於同儕、或美債殖利率攀升。在最近之前，市場都還普遍認為美元升值動能將減弱，因為Fed升息接近終點，但現在思維改變，轉為美元將受惠於美國強韌的經濟成長。

而且，Fed好幾位官員仍堅稱，若要把通膨率壓回2%目標值，還有很多空作要做，最近的天然氣和油價上漲，也凸顯通膨風險。瑞穗國際全球總體策略師交易主管查特威爾表示，美國的實質利率在全球仍非常具吸引力。

彭博策略師則剖析，美元最近升勢的更基本驅動因素，為在Fed營造的約束經濟環境下，美國經濟表現依然太好，同時其他多數國家的經濟頂多只能勉力應付。美國數據超乎預期的幅度為2021年初以來之最，從Fed啟動本輪緊縮循環以來，景氣只曾在去年年中短暫下滑。

彭博策略指出，占美元指數總權重超過七成的歐元和日圓，今年來已大幅貶值，在現況改變前，很難太過看空美元。