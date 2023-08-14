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葉倫稱中國成長放緩是「風險因素」對美經濟不減樂觀

編譯季晶晶／綜合外電
美國財長葉倫稱中國成長放緩是美國經濟面臨的「風險因素」。(美聯社)
美國財長葉倫稱中國成長放緩是美國經濟面臨的「風險因素」。(美聯社)

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）形容中國的經濟困境是美國面臨的一個「風險因素」，她未因此明顯減弱對美國經濟抱持的樂觀情緒。

葉倫周一在拉斯維加斯演講，宣揚拜登政府的經濟政策成果，演講後對記者說：「中國經濟放緩對其亞洲鄰國會的影響最大，對美國也存在一些溢出效應」，並補充道：「話雖如此，我對美國的整體前景感覺非常好。我們就稱那是一個風險。」她指涉的是中國。

她說美國「成長放緩但維持穩健，就業市場非常強勁，通膨下降」。

她發表評論的前幾天，美國總統拜登在8月11日的募款活動上，形容中國的經濟問題是「定時炸彈」，把中國共產黨的領導人稱做「壞傢伙」。

本周，外界對於中國經濟成長前景的憂慮持續加深。在一系列令人失望的經濟數據發布之後，人民幣貶到去年11月以來最低，今年來重貶5%，表現在亞洲是倒數第二，僅次於日圓。

相較下，葉倫舉出美國就業市場意外強勁，儘管聯準會採取數十年來最激進的貨幣緊縮政策。

被問及為何民調顯示大多數美國人感到經濟形勢不佳時，葉倫指出，他們被問到個人狀況，看法便積極許多。她回應：「美國人被問到個人財務，70%或更多的人表示感覺很好，被問到整體經濟，他們的觀點才比較乏力。」

葉倫周一稍晚接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，評論俄烏戰爭對全球和美國經濟的持續性影響。她說，俄羅斯最近決定退出允許烏克蘭穀物經黑海出口的協議，促成全球糧價上漲，對貧窮國家的傷害最大。

她說俄羅斯也因戰爭受創：「盧布貶值，反映我們與盟國的制裁計畫給俄羅斯造成損失。」俄國央行周二召開緊急會議，因為俄羅斯盧布兌美元匯率貶破100盧布兌1美元大關，創2022年3月23日以來最低。

葉倫 俄羅斯 拜登

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