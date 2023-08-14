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「股神」巴菲特的波克夏大砍動視暴雪 押注住宅建築商

編譯季晶晶／即時報導
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司上季押注三家美國住宅建築商、減持動視暴雪達70%。(美聯社)
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司上季押注三家美國住宅建築商、減持動視暴雪達70%。(美聯社)

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周一揭露，上季對三家美國住宅建築商D.R. Horton、Lennar和VNR共8.14億美元的投資，押注此一因供應短缺而受益的行業，另外，波克夏砍掉對動視暴雪（Activision Blizard）70%的持股，該遊戲開發商與微軟（Microsoft）的合併之路十分漫長。

在截至6月30日的第2季，波克夏買進600萬股D.R. Horton，價值約7.26億美元，以及152,572股Lennar和11,112股的NVR。購進D.R. Horton使得波克夏成為該公司十大股東之一，持有大約1.8%的股票。在經歷了2022年因較高利率衝擊需求的艱辛一年後，住宅建築商和服務該產業的公司今年股價走高。 儘管較高的房貸利率冷卻成屋交易，但供應受限使新屋銷售意外強勁。

目前並不清楚上述三支股票的押注是巴菲特指示，還是他的兩名副手之一，庫姆斯（Todd Combs）或威許勒（Ted Weschler）進行。

上季，巴菲特賣出的股票比他買進的多，淨賣出大約79.8億美元。

他把大部分收益投入殖利率相對較高的美國國庫券，而該公司現金接近創紀錄的1470億美元。

波克夏也增持美國最大信用卡發行商之一的Capital One和石油生產商Occidental Petroleum。對前者的投資可能代表波克夏放心美國消費者的健康狀況，經濟放緩也無礙。波克夏增持該股逾25%，在第2季末的持有價值達約14億美元。

波克夏同時揭露它減持動視暴雪、石油巨擘雪佛龍（Chevron）、汽車製造商通用汽車（Gerneral Motors）、工業集團Celanese，以及人壽保險公司Global Life；並完全退出在保險經紀商Marsh Mclennan、健康照護集團McKesson和Vitese Energy的持倉。

動視暴雪的股價今年來大漲19%，但與微軟的合併遭遇反托辣斯審查，延遲進展。現年92歲的巴菲特在併購案宣布後買進動視暴雪套利，自此之後陸續削減持倉。

波克夏 巴菲特 殖利率

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